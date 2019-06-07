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Топ-5 новостей недели. От штрафа Кексина до мамонтенка Любы

19:00, 07 Июнь 2019
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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
ЕТВ подводит итоги ветреной недели.
Екатеринбург пережил очередную неделю. Водоворот или даже ураган (вспоминая погоду) событий захватил город с головой. Особо не отпускает уральскую столицу тема с храмом святой Екатерины.

Но есть и другие новости. Обо всем по порядку — в дайджесте ЕТВ.


Взрыв как итог распада
Почему и как был уничтожен храм святой Екатерины?
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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ

Чертова дюжина под храм

Эпопея со строительством собора святой Екатерины обещает продолжаться и продолжаться. Но постепенно дело движется. И даже вперед, а не назад. Так, мэрия обобщила пожелания екатеринбуржцев по местам для храма и опубликовала 13 самых популярных вариантов. Есть три фаворита — пустырь Белинского — Фурманова, недостроенная гостиница «Дели» и (барабанная дробь!) сквер у Драмтеатра. Опрос планируют провести в конце июля, поэтому совсем скоро мы должны узнать окончательную пятерку вариантов мест под храм.

Чернобыль. Послесловие
Взгляд екатеринбуржцев на трагедию 1986 года — до и после американского сериала HBO.

С возвращением, Волшебник!

Болельщики запомнят эту неделю надолго. Все потому, что в «Автомобилист» наконец-то перешел легендарный Павел Дацюк. Да, уже давно было понятно: екатеринбуржец вернется на Родину. Павел и сам неоднократно говорил, что хочет завершить карьеру в уральской столице, да и наши источники говорили о готовящемся трансфере еще больше месяца назад. Что ж, с таким мастеровитым хоккеистом «Автомобилист» может замахнуться и на чемпионство. С нетерпением ждем начала сезона.
Утиные истории
Как привлечь внимание к благотворительности и влюбить в себя весь город.

Ресторатор с административкой

Самый яркий ресторатор Екатеринбурга внезапно угодил в историю. 4 мая на футбол к нам приезжали фанаты «Спартака» и по традиции устроили шествие от Плотинки к стадиону. Так получилось, что лидером колонны стал Евгений Кексин, ярый поклонник красно-белых. Прошли спокойно, без инцидентов. Но спустя месяц «горе-ресторатору» пришла повестка в суд — за организацию несанкционированной акции. Кексин признал вину и легко отделался — штрафом в 10 тысяч. А могу угодить в изолятор на 15 суток. В следующий раз обещал согласовать шествие.

Органичный человек
Музыкант, который управляет звучанием тысяч труб.

Обезбашенный город

Тренд на «защиту» в Екатеринбурге продолжается. На этот раз жители Сортировки высказались против сноса бывшей водонапорной башни на Червонной улице. Местные активисты хотели превратить объект в нечто привлекательное, яркое, заметное, идентичное… Но ничего не вышло. И даже обращение в управление госохраны не помогло. 7 июня башню снесли. Город Е — место, где сносят башни.

Парки и скверы Высокинского
Мэр Екатеринбурга проинспектировал зеленые зоны города и составил новые правила благоустройства.

К нам приехал… мамонтенок

В Екатеринбург пожаловал необычный гость — мамонтенок Люба. Неживой, правда. Тело детеныша шерстистого мамонта нашли в ямальской тундре в 2007 году. Трехмесячная Люба пролежала в вечной мерзлоте у реки Юрибей 42 тысячи лет, пока ее не нашел оленевод Юрий Худи. Увидеть Любу можно в Свердловском краеведческом музее до 14 июля 2019 года.

Вот это новость!
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Город, Вот это новость!, топ-5, храм Святой Екатерины, мамонтенок, ХК Автомобилист, хоккей, Червонная башня, ресторатор, штраф, ФК «Спартак», Павел Дацюк, Евгений Кексин
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