Топ-5 новостей недели. От штрафа Кексина до мамонтенка Любы
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Чертова дюжина под храм
С возвращением, Волшебник!
Ресторатор с административкой
Самый яркий ресторатор Екатеринбурга внезапно угодил в историю. 4 мая на футбол к нам приезжали фанаты «Спартака» и по традиции устроили шествие от Плотинки к стадиону. Так получилось, что лидером колонны стал Евгений Кексин, ярый поклонник красно-белых. Прошли спокойно, без инцидентов. Но спустя месяц «горе-ресторатору» пришла повестка в суд — за организацию несанкционированной акции. Кексин признал вину и легко отделался — штрафом в 10 тысяч. А могу угодить в изолятор на 15 суток. В следующий раз обещал согласовать шествие.
Обезбашенный город
Тренд на «защиту» в Екатеринбурге продолжается. На этот раз жители Сортировки высказались против сноса бывшей водонапорной башни на Червонной улице. Местные активисты хотели превратить объект в нечто привлекательное, яркое, заметное, идентичное… Но ничего не вышло. И даже обращение в управление госохраны не помогло. 7 июня башню снесли. Город Е — место, где сносят башни.
К нам приехал… мамонтенок
В Екатеринбург пожаловал необычный гость — мамонтенок Люба. Неживой, правда. Тело детеныша шерстистого мамонта нашли в ямальской тундре в 2007 году. Трехмесячная Люба пролежала в вечной мерзлоте у реки Юрибей 42 тысячи лет, пока ее не нашел оленевод Юрий Худи. Увидеть Любу можно в Свердловском краеведческом музее до 14 июля 2019 года.