Топ-5 новостей недели. От штрафа Кексина до мамонтенка Любы

Самый яркий ресторатор Екатеринбурга внезапно угодил в историю. 4 мая на футбол к нам приезжали фанаты «Спартака» и по традиции устроили шествие от Плотинки к стадиону. Так получилось, что лидером колонны стал Евгений Кексин, ярый поклонник красно-белых. Прошли спокойно, без инцидентов. Но спустя месяц «горе-ресторатору» пришла повестка в суд — за организацию несанкционированной акции. Кексин признал вину и легко отделался — штрафом в 10 тысяч. А могу угодить в изолятор на 15 суток. В следующий раз обещал согласовать шествие.