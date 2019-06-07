Тепло посетит Екатеринбург в выходные

Вторые летние выходные порадуют екатеринбуржцев солнцем и комфортной плюсовой температурой. Если в начале недели вы еще мерзли под пасмурным небом и с радостью бежали домой под дождем, то теперь у вас есть возможность пройтись по городу, наслаждаясь теплом.

В пятницу, 7 июня, градус только начнет повышаться, поэтому не советуем вам одеваться слишком легко. Утром будет +13 и солнечно, днем — +19. Но может пойти небольшой дождь, так что захватите зонты. Но предупреждаем сразу, синоптики обещают сильный северный ветер до 16 метров в секунду. И вероятно, зонт не поможет.

В субботу, 8 июня, дождь не предвидится. На небе ожидаются облака, а на термометре — +19 градусов Цельсия днем. Зато в воскресенье, 9 июня, вы почувствуете лето гораздо сильнее. Ветер стихнет до 5-10 метров в секунду и сменит направление на северо-западное. К 17 часам воздух прогреется до +23 градусов, сообщают на сайте Gismeteo.