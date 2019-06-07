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Марчевский вернулся на должность директора цирка и пошел на повышение

17:35, 07 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
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Анатолий Марчевский вернулся в должность директора екатеринбургского цирка. В разговоре с ЕТВ один из самых известных клоунов России рассказал, что в Росгосцирке сменилось руководство, которое решило отменить приказ о его увольнение. «Кроме того, мне предложили должность советника генерального директора Росгосцирка. Я согласился. Оправдаю доверие. В высшем руководстве поменялись люди: пришел государственный“ человек», — заявил Марчевский.

Также сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил разбирательство по иску Анатолия Марчевского против Росгосцирка — новый-старый директор екатеринбургского цирка отозвал заявление.

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Директора екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского отправили в отставку 1 февраля: самого известного клоуна Урала уволил врио гендиректора Росгосцирка Сергей Беляков, который сам покинул организацию чуть позднее, в апреле.

25 января Беляков вызвал Анатолия Марчевского в Москву и предложил стать худруком екатеринбургского цирка. Когда экс-директор уже практически согласился и был готов обсуждать планы на будущее, его опять вызвали в столицу и зачитали приказ об отставке за грубое нарушение трудовых обязанностей.

В конце октября Росцирк ликвидировал должность директора — художественного руководителя, которую 25 лет занимал Анатолий Марчевский. Отверженный руководитель говорил, что его увольнение — это избавление от неугодных. 10 декабря Марчевский попытался вернуться на работу, но не нашел в цирке своего кабинета и сейфа.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Анатолий Марчевский, Екатеринбургский цирк, цирк, Анатолий Марчевский
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