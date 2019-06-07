Марчевский вернулся на должность директора цирка и пошел на повышение

Анатолий Марчевский вернулся в должность директора екатеринбургского цирка. В разговоре с ЕТВ один из самых известных клоунов России рассказал, что в Росгосцирке сменилось руководство, которое решило отменить приказ о его увольнение. «Кроме того, мне предложили должность советника генерального директора Росгосцирка. Я согласился. Оправдаю доверие. В высшем руководстве поменялись люди: пришел „государственный“ человек», — заявил Марчевский.

Также сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил разбирательство по иску Анатолия Марчевского против Росгосцирка — новый-старый директор екатеринбургского цирка отозвал заявление.