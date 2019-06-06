Водителям запретят останавливаться еще на трех улицах Екатеринбурга
15:24, 06 Июнь 2019
Знаки установят, чтобы обеспечить пропускную способность дорог.
Знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» появятся еще на трех улицах Екатеринбурга в третьем квартале 2019 года. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации уральской столицы, новые знаки установят на Донбасской, Бакинских Комиссаров и на троллейбусном кольце на конечной остановке «Академгородок». Это нужно, чтобы пропускная способность дорог стала лучше. Чтобы понять, где именно будут действовать ограничения, смотрите карту ЕТВ:
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Знак «Остановка запрещена» не действует только на маршрутные транспортные средства. Остальным водителям грозит штраф за неправильную парковку. Автомобилистов просят заранее планировать, где они будут оставлять машины.
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