Водителям запретят останавливаться еще на трех улицах Екатеринбурга

Знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» появятся еще на трех улицах Екатеринбурга в третьем квартале 2019 года. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации уральской столицы, новые знаки установят на Донбасской, Бакинских Комиссаров и на троллейбусном кольце на конечной остановке «Академгородок». Это нужно, чтобы пропускная способность дорог стала лучше. Чтобы понять, где именно будут действовать ограничения, смотрите карту ЕТВ: