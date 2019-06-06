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«ВКонтакте» предлагает ленту новостей в Екатеринбурге

11:17, 06 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Там уже можно встретить сообщения от ЕТВ.
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила городскую ленту новостей в Екатеринбурге, куда будут попадать актуальные событийные и тематические материалы. Ленту разместили отдельной вкладкой в разделе «Новости». Ее смогут включить пользователи, которые указали Екатеринбург в своем профиле «ВКонтакте».

Сначала в потоке будут материалы от заранее отобранных СМИ, блогеров, крупных сообществ и других авторов, освещающих городскую тематику. Здесь можно посмотреть, как выглядит лента новостей. Сообщения от ЕТВ там тоже уже есть.

В городскую ленту в будущем попадут и публикации других пользователей социальной сети. Для этого нужно будет выполнить лишь два условия: быть интересны широкой аудитории и соответствовать всем правилам «ВКонтакте».

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Взгляд екатеринбуржцев на трагедию 1986 года — до и после американского сериала HBO.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, ВКонтакте, Екатеринбург, Свердловская область
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