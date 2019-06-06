Главная «ЕТВ»НовостиГород

Вице-мэр Екатеринбурга попросил дорожников ускориться ко Дню города

14:03, 06 Июнь 2019
image.jpg
Алексей Бубнов идет по опасной тропе
Фото: ЕТВ
Алексей Бубнов посмотрел, как идет ремонт в Кировском и Железнодорожном районах.

Вице-мэр Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов и председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова проверили, как идет ремонт дорог в Кировском и Железнодорожном районах города. Первым участком, который мельком просмотрели чиновники, была улица Восточная. В этом году ее должны отремонтировать на отрезке от Челюскинцев до Первомайской. «На Восточной мы полностью уложили верхний слой. Тротуары готовы на 60%. Нам остаются газоны и разметка. Думаю, закончим работы 20–25 июня», — сообщил подрядчик и отправился дальше к мосту на Смазчиков. И если до этого у мэрии не было вопросов, то здесь они начались.

Алексея Бубнова смутили колодцы и ямы на тротуаре. Вице-мэр даже прошелся по выбоинам в кожаных туфлях, чтобы удостовериться, что ему не привиделось. И попросил выровнять асфальт. А затем вынес вердикт:

Чернобыль. Послесловие
Взгляд екатеринбуржцев на трагедию 1986 года — до и после американского сериала HBO.

На фоне убитой Смазчиков мост смотрелся [имеется в виду до ремонта — прим. ЕТВ] неплохо.

Алексей Бубнов
вице-мэр Екатеринбурга по транспорту, благоустройству и экологии
Депутаты гордумы выступили против Высокинского и храма в сквере
Алексей Вихарев готовит заявление об исключении из опроса по строительству храма святой Екатерины

Затем Алексей Бубнов отправился на мост, но для этого ему пришлось перейти через трамвайные пути. «Это официальный пешеходный переход?» — посмеялся вице-мэр, перешагивая через асфальт, который находится между путями.

Уже на самом мосту на помощь Алексею Бубнову пришла Тамара Благодаткова. Близилось время ланча и Тамару Сайдалиевну потянуло на продуктовые аллегории.

«Старый Новый рок» на «Волне» пройдет в конце июля
Евгений Горенбург решил возродить легендарный летний фестиваль. На нем выступят восемь групп.

Смотрите, сначала убирают старый шов, поэтому так долго идут работы. Нельзя сделать это быстрее, чем возможно. Со мной сейчас рядом девушки стоят [поворачивается к журналисткам — прим. ЕТВ]. Если мы с вами что-то готовим, мы же не варим мясо пять минут. Поэтому нам нужен месяц на ремонт.

Тамара Благодаткова
председатель комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга

На вопрос, почему в одно время закрыли сразу три моста: у «Калины», на Смазчиков и Щербакова — председатель комитета благоустройства ответила резко: «Не закрыли, а ограничили. У нас есть только лето на ремонт. Месяц уйдет на одну сторону, второй месяц — на другую. И время дорожных работ закончится, поэтому делаем все сразу». Этот же вопрос прокомментировал вице-мэр: «Окно по работам достаточно узкое. Мы со специалистами до хрипоты спорили и максимально пытались проработать эти вопросы. Конечно, в час пик на мостах не так свободно, но давайте немножко потерпим, чтобы потом свободно и с ветерком, соблюдая правила дорожного движения, двигаться по городу».

Но еще больше открытий ждали чиновников на улице Мира. Глядя на грязную и дырявую остановку, Алексей Бубнов начал злиться. «Что это такое? Уберите за собой. А вот это как вообще [показывает рукой на отсутствующее стекло — прим. ЕТВ]? Камеры надо ставить, — озвучил замечания Бубнов. — Квартальному привет! Он что ли вообще ничего не видит?» Подрядчик пообещал исправиться и прокомментировал состояние улицы: «На Мира мы зашли в начале мая. Завтра-послезавтра будем асфальтировать тротуары».

В бюджете Екатеринбурга появились 115 миллионов на вторую ветку метро
Средства будут направлены на проектировании линии подземки от ВИЗа до ЖБИ.

Дальше у чиновников начался квест, в котором им пришлось преодолевать препятствия. Тамара Благодаткова полезла в траву, в которой чуть не запуталась в проводах. «Как вы косить будете вместе с ветками и проводами?» — возмущалась она, когда пыталась вынырнуть из хлама обратно на тротуар. Но и это было не все. На отрезке рядом с манежем УрФУ раскинулась деревянная переправа через грязь, которую, чуть не навернувшись, преодолел вице-мэр.

Председатель комитета по благоустройству и вовсе помогла рабочим: она взяла двумя руками сколоченные доски и положила рядом с другими, чтобы выровнять дорогу. А Бубнов попросил убрать пень рядом с тротуаром и посадить новое дерево. Ладно, хоть сам не стал выкорчевывать его, вдохновившись примером Тамары Сайдалиевны.

Николая Коляду позвали в Госдуму
Екатеринбургский режиссер подколол главу комитета по культуре Елену Ямпольскую из-за рецензии

Потом вице-мэр и председатель комитета перешли в сквер на Мира, чтобы оценить состояние плитки. «Она десять лет служит верой и правдой», — заметила Благодаткова. Тут же ее спросили о том, будут ли закатывать улицы в гранит.

Екатеринбургские студенты готовы работать за 23 тысячи рублей
Самые высокие требования у молодых людей, которые хотят работать в энергетике.

В скором времени мы придем к тому, что на магистральных улицах будет гранит.

Тамара Благодаткова
председатель комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга

Но журналистов больше волновал участок на Мира. Одна из девушек указала пальцем на дыры и спросила: «А эти куски заменят?» На что получила остроумный ответ от зампредседателя комитета по благоустройству Виктора Юровицкого: «Куски никто не кушает, а в рамках содержания произведут замену».

3eojbpue4xc.jpg

Фото: ЕТВ

Вспомнив потопы во время сильных дождей, журналист ЕТВ узнал, когда же в Екатеринбурге нормально заработают ливневки. Виктор Юровицкий заговорил сравнениями:

На Эльмаше 31 дом остается без горячей воды из-за алчности колледжа
Руководство учебного заведения требует с ЕТК денег за доступ к теплопункту.
Где есть дождевая канализация, вода уходит. Дождевая канализация рассчитывается на поглощение осадков в течение 40-60 минут. Привожу пример: у вас дома есть умывальник, там есть сливное отверстие. Если вы выливаете ведро, вода не сразу уходит. Она встанет, но потом уйдет. Ведро в умывальник вы выльете раз в году. Соответственно, дождевая канализация работает по нормативам.
Виктор Юровицкий
зампредседателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга
«У нас есть улицы, на которых отсутствует дождевая канализация. По тем причинам, что ее не построили в советские времена. Для строительства дождевой канализации нужно выполнить не ремонт, как говорят журналисты, а реконструкцию улично-дорожной сети. Это очень дорогостоящий и длительный процесс. Поэтому сегодня в рамках ремонта 402 приказ не позволяет строить дождевую канализацию. В рамках ремонта мы обязательно меняем колодцы, выполняем работу по дождеприемной канализации в рамках пирога“ дорожной одежды. Не более. В соответствии с приказом минтранса», — закончил Юровицкий.


Меньше всего вопросов возникло на Малышевском мосту. Единственное, в чем разошлись мэрия и подрядчик, — сроки. Подрядчик сообщил, что мост будет готов к 1 сентября, а Тамара Благодаткова отметила, что «надо составить план покороче, ведь там уже начнется учебный год». Вице-мэр Алексей Бубнов заговорил о том, что ремонт должны завершить в августе, и подвел итоги проверки.

«ВКонтакте» предлагает ленту новостей в Екатеринбурге
Там уже можно встретить сообщения от ЕТВ.

Я прошу наших граждан потерпеть. Мы к этому мосту давно не подходили. Вы видите, что он в тяжелом состоянии. Будет замечательно, если ко Дню города мы получим подарок в виде отремонтированного Малышевского моста.

Все достаточно неплохо. Люди работают даже с опережением графика. Тут нам даже погода помогает. Коллеги обещают усилиться, мы тоже их просим. Есть замечания по санитарному содержанию, по работе квартальных. Надо чаще такие мероприятия проводить, чтобы люди знали, что их контролируют.

Алексей Бубнов
вице-мэр Екатеринбурга по транспорту, благоустройству и экологии
Ремонт дорог в Екатеринбурге
По пути на дачу
В Екатеринбурге закроют самый загруженной участок Восточной 
В выходные перекроют мосты у «Калины», на Щербакова и Смазчиков
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Вице-мэр Екатеринбурга попросил дорожников ускориться ко Дню города»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, проверка, дороги, Ремонт, ремонт дорог, Екатеринбург, Виктор Юровицкий, Тамара Благодаткова, Алексей Бубнов
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Мост в ад. Окрестности Челюскинцев стали труднопроходимы
Город
Мост в ад. Окрестности Челюскинцев стали труднопроходимы
Тест-драйв пешеходных переходов через закрытый путепровод и неспешные покатушки по прилегающим улицам в материале ЕТВ.
Виктор Лошак: «Новое поколение не готово к компромиссам».
14 июня в 19:30
С Виктор Лошак
Гости Екатеринбурга
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
От Светланы Зенковой
Глава на районе. Александр Якоб посетил вокзал и погулял по набережной
Город
Глава на районе. Александр Якоб посетил вокзал и погулял по набережной
Погожим весенним утром глава горадминистрации в сопровождении значительной свиты объезжал-обходил Железнодорожный район. Ему показывали Макаровский мост, вокзал и пруд, сделанный из лужи.