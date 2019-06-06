Вице-мэр Екатеринбурга попросил дорожников ускориться ко Дню города
Вице-мэр Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов и председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова проверили, как идет ремонт дорог в Кировском и Железнодорожном районах города. Первым участком, который мельком просмотрели чиновники, была улица Восточная. В этом году ее должны отремонтировать на отрезке от Челюскинцев до Первомайской. «На Восточной мы полностью уложили верхний слой. Тротуары готовы на 60%. Нам остаются газоны и разметка. Думаю, закончим работы 20–25 июня», — сообщил подрядчик и отправился дальше к мосту на Смазчиков. И если до этого у мэрии не было вопросов, то здесь они начались.
Алексея Бубнова смутили колодцы и ямы на тротуаре. Вице-мэр даже прошелся по выбоинам в кожаных туфлях, чтобы удостовериться, что ему не привиделось. И попросил выровнять асфальт. А затем вынес вердикт:
На фоне убитой Смазчиков мост смотрелся [имеется в виду до ремонта — прим. ЕТВ] неплохо.
Затем Алексей Бубнов отправился на мост, но для этого ему пришлось перейти через трамвайные пути. «Это официальный пешеходный переход?» — посмеялся вице-мэр, перешагивая через асфальт, который находится между путями.
Уже на самом мосту на помощь Алексею Бубнову пришла Тамара Благодаткова. Близилось время ланча и Тамару Сайдалиевну потянуло на продуктовые аллегории.
Смотрите, сначала убирают старый шов, поэтому так долго идут работы. Нельзя сделать это быстрее, чем возможно. Со мной сейчас рядом девушки стоят [поворачивается к журналисткам — прим. ЕТВ]. Если мы с вами что-то готовим, мы же не варим мясо пять минут. Поэтому нам нужен месяц на ремонт.
На вопрос, почему в одно время закрыли сразу три моста: у «Калины», на Смазчиков и Щербакова — председатель комитета благоустройства ответила резко: «Не закрыли, а ограничили. У нас есть только лето на ремонт. Месяц уйдет на одну сторону, второй месяц — на другую. И время дорожных работ закончится, поэтому делаем все сразу». Этот же вопрос прокомментировал вице-мэр: «Окно по работам достаточно узкое. Мы со специалистами до хрипоты спорили и максимально пытались проработать эти вопросы. Конечно, в час пик на мостах не так свободно, но давайте немножко потерпим, чтобы потом свободно и с ветерком, соблюдая правила дорожного движения, двигаться по городу».
Но еще больше открытий ждали чиновников на улице Мира. Глядя на грязную и дырявую остановку, Алексей Бубнов начал злиться. «Что это такое? Уберите за собой. А вот это как вообще [показывает рукой на отсутствующее стекло — прим. ЕТВ]? Камеры надо ставить, — озвучил замечания Бубнов. — Квартальному привет! Он что ли вообще ничего не видит?» Подрядчик пообещал исправиться и прокомментировал состояние улицы: «На Мира мы зашли в начале мая. Завтра-послезавтра будем асфальтировать тротуары».
Дальше у чиновников начался квест, в котором им пришлось преодолевать препятствия. Тамара Благодаткова полезла в траву, в которой чуть не запуталась в проводах. «Как вы косить будете вместе с ветками и проводами?» — возмущалась она, когда пыталась вынырнуть из хлама обратно на тротуар. Но и это было не все. На отрезке рядом с манежем УрФУ раскинулась деревянная переправа через грязь, которую, чуть не навернувшись, преодолел вице-мэр.
Председатель комитета по благоустройству и вовсе помогла рабочим: она взяла двумя руками сколоченные доски и положила рядом с другими, чтобы выровнять дорогу. А Бубнов попросил убрать пень рядом с тротуаром и посадить новое дерево. Ладно, хоть сам не стал выкорчевывать его, вдохновившись примером Тамары Сайдалиевны.
Потом вице-мэр и председатель комитета перешли в сквер на Мира, чтобы оценить состояние плитки. «Она десять лет служит верой и правдой», — заметила Благодаткова. Тут же ее спросили о том, будут ли закатывать улицы в гранит.
В скором времени мы придем к тому, что на магистральных улицах будет гранит.
Но журналистов больше волновал участок на Мира. Одна из девушек указала пальцем на дыры и спросила: «А эти куски заменят?» На что получила остроумный ответ от зампредседателя комитета по благоустройству Виктора Юровицкого: «Куски никто не кушает, а в рамках содержания произведут замену».
Фото: ЕТВ
Вспомнив потопы во время сильных дождей, журналист ЕТВ узнал, когда же в Екатеринбурге нормально заработают ливневки. Виктор Юровицкий заговорил сравнениями:
Меньше всего вопросов возникло на Малышевском мосту. Единственное, в чем разошлись мэрия и подрядчик, — сроки. Подрядчик сообщил, что мост будет готов к 1 сентября, а Тамара Благодаткова отметила, что «надо составить план покороче, ведь там уже начнется учебный год». Вице-мэр Алексей Бубнов заговорил о том, что ремонт должны завершить в августе, и подвел итоги проверки.
Я прошу наших граждан потерпеть. Мы к этому мосту давно не подходили. Вы видите, что он в тяжелом состоянии. Будет замечательно, если ко Дню города мы получим подарок в виде отремонтированного Малышевского моста.
Все достаточно неплохо. Люди работают даже с опережением графика. Тут нам даже погода помогает. Коллеги обещают усилиться, мы тоже их просим. Есть замечания по санитарному содержанию, по работе квартальных. Надо чаще такие мероприятия проводить, чтобы люди знали, что их контролируют.