Вице-мэр Екатеринбурга попросил дорожников ускориться ко Дню города

Вице-мэр Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов и председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова проверили, как идет ремонт дорог в Кировском и Железнодорожном районах города. Первым участком, который мельком просмотрели чиновники, была улица Восточная. В этом году ее должны отремонтировать на отрезке от Челюскинцев до Первомайской. «На Восточной мы полностью уложили верхний слой. Тротуары готовы на 60%. Нам остаются газоны и разметка. Думаю, закончим работы 20–25 июня», — сообщил подрядчик и отправился дальше к мосту на Смазчиков. И если до этого у мэрии не было вопросов, то здесь они начались.

Алексея Бубнова смутили колодцы и ямы на тротуаре. Вице-мэр даже прошелся по выбоинам в кожаных туфлях, чтобы удостовериться, что ему не привиделось. И попросил выровнять асфальт. А затем вынес вердикт: