В бюджете Екатеринбурга появились 115 миллионов на вторую ветку метро
На заседании комиссии по бюджету и экономической политике гордумы Екатеринбурга депутаты обсудили выделение 115 миллионов рублей на проектирование второй ветки екатеринбургского метрополитена. Начальник департамента финансов администрации города Анна Турунцева доложила об увеличение доходной части бюджета более чем на пять миллиардов рублей, сообщает znak.com. Поправки в главный финансовый документ Екатеринбурга были приняты депутатам комиссии. Принять изменения в бюджет депутаты должны 11 июня на очередном заседании думы.
Строительство второй ветки метро анонсировалось в плане мероприятий к 300-летнему юбилею Екатеринбрга. К 2013 году планируется построить 12 станций: соединить ВИЗ и ЖБИ и продлить первую линию. На строительство подземки планируют потратить 76,3 миллиарда рублей: 74,5 миллиарда из федерального бюджета, из казны свердловской области — 900 миллионов, остальное — муниципальные средства.
Директор «Метростроя» Юрий Дозорец объяснил ЕТВ: «Без проекта и сметы точную стоимость строительства вам ни один специалист не скажет. Потому что это невозможно. Когда мы закончили строительство первой ветки метро, то посчитали, что километр линии обошелся в пять-шесть миллиардов. Но сегодня все будет, естественно, дороже. Во-первых, нужно учесть инфляцию. Во-вторых, курс валют: все проходческое оборудование сейчас импортное».