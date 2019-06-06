В бюджете Екатеринбурга появились 115 миллионов на вторую ветку метро

Строительство второй ветки метро анонсировалось в плане мероприятий к 300-летнему юбилею Екатеринбрга. К 2013 году планируется построить 12 станций: соединить ВИЗ и ЖБИ и продлить первую линию. На строительство подземки планируют потратить 76,3 миллиарда рублей: 74,5 миллиарда из федерального бюджета, из казны свердловской области — 900 миллионов, остальное — муниципальные средства.

Директор «Метростроя» Юрий Дозорец объяснил ЕТВ: «Без проекта и сметы точную стоимость строительства вам ни один специалист не скажет. Потому что это невозможно. Когда мы закончили строительство первой ветки метро, то посчитали, что километр линии обошелся в пять-шесть миллиардов. Но сегодня все будет, естественно, дороже. Во-первых, нужно учесть инфляцию. Во-вторых, курс валют: все проходческое оборудование сейчас импортное».