Символы Екатеринбурга стали элементами дизайна от Музея истории

В Музее истории Екатеринбурга провели эксперимент, чтобы понять, а что сделают обычные горожане без профильного образования, если поручить им сгенерировать культурные символы районов нашего мегаполиса? И можно ли потом эти образы использовать в дизайне сувениров?

Чтобы ответить на эти вопросы сотрудники музея отобрали волонтеров и целый месяц работали с ними в рамках проекта «Лаборатория городских образов».

«В итоге мы получили эскизы, варианты того, как созданная участниками проекта адйентика могла бы быть использована в производстве сувениров. Но это, конечно, не проект, который можно пускать в дело, итогом которого станет что-то материальное. Это, скорее, фантазии на тему», — рассказал сотрудница Музея истории Екатеринбурга Ирина Костерина.

