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Символы Екатеринбурга стали элементами дизайна от Музея истории

17:20, 06 Июнь 2019
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Фото: Музей истории Екатеринбурга
Новую айдентику в рамках эксперимента разрабатывали волонтеры программы «Лаборатория городских образов».

В Музее истории Екатеринбурга провели эксперимент, чтобы понять, а что сделают обычные горожане без профильного образования, если поручить им сгенерировать культурные символы районов нашего мегаполиса? И можно ли потом эти образы использовать в дизайне сувениров?

Чтобы ответить на эти вопросы сотрудники музея отобрали волонтеров и целый месяц работали с ними в рамках проекта «Лаборатория городских образов».

«В итоге мы получили эскизы, варианты того, как созданная участниками проекта адйентика могла бы быть использована в производстве сувениров. Но это, конечно, не проект, который можно пускать в дело, итогом которого станет что-то материальное. Это, скорее, фантазии на тему», — рассказал сотрудница Музея истории Екатеринбурга Ирина Костерина.

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В качестве референсов для своих работ участники «Лаборатория городских образов» использовали визуальные образы достопримечательностей Екатеринбурга. Например, Анастасия Сычева решила создать футболку «Иди ты в баню» с изображением веника. Она вдохновлялась баней на улице Первомайской.

А вот в принтах на черной толстовке «ЖД» авторства Софии Гаврилюк можно легко угадать отсыл к железнодорожному вокзалу Екатеринбурга. Тут и знак мельницы, и слитки золота, которое добывали на Мельковке, и, конечно же, паровоз.
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В отличие от толстовки и футболки, дизайн чехла на мобильный телефон, который разработал Роман Садовников, более абстрактен.
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Фото: МИЕ

Автор поясняет свою задумку так: «Этот чехол выполнен в стиле карты Екатеринбурга. Красным цветом выделен Уралмаш, который раньше на карте действительно выглядел как треугольник. Теперь вы точно не потеряетесь, так как карта города у вас будет всегда в кармане!»
Интересно, что участники лаборатории могли выбрать совершенно любой район города для вдохновения и поиска образов, но выбор ограничили топом из нескольких, в который вошли Втузгородок, Химмаш, Юго-Запад, ВИЗ, Кольцово, Сортировка и Эльмаш.

Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Город, дизайн, город, Музей истории Екатеринбурга
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