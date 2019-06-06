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Названы самые популярные среди екатеринбуржцев площадки под храм

08:07, 06 Июнь 2019
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Фото: проектная документация
По словам мэрии, сквер у Драмтеатра занимает третью строчку.
Мэрия озвучила 13 самых популярных площадок под строительство храма святой Екатерины, которые выбррали горожане на сайте. Три первых строчки заняли пустырь на перекрестке улиц Белинского — Фурманова, недострой гостиницы «Дели» и сквер у Драмтеатра. Остальные варианты:
  • Заброшенная больница у КСК «Уралец» на 8 Марта
  • Пустырь за Макаровским мостом
  • Площадь Труда
  • Площадь 1905 года
  • Зеленая роща
  • Горького, 17 (бывший приборостроительный завод)
  • На месте катка и парковки за башней «Исеть»
  • В акватории за Макаровским мостом
  • «Храм на воде», бывшее расположение
  • На месте снесенной телебашни

28 мая гордума Екатеринбурга сообщила, что начала формировать рабочую группу по строительству храма святой Екатерины. По итогам обсуждения должны выбрать одну или несколько площадок из предложенных ранее 53 вариантов, чтобы провести опрос населения. Судя по всему, сейчас круг площадок-фаворитов сузился, хотя на своем сайте мэрия и вовсе опубликовала 61 вариант. Места расположены по частоте упоминания.

Как прошло первое заседание рабочей группы — читайте тут.
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Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Скверная история, Екатеринбург, храм Святой Екатерины, опрос, сквер у Драмтеатра
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