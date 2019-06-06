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Когда специалисты ЕТК наткнулись на препятствие выяснилось , что с этого момента колледж требует , чтобы энергетики платили за аренду. Ни ни какие уговоры допустить специалистов к оборудованию руководство учебного заведения не поддается. Жители 31 дома , школьники и работники пяти административных зданий все еще остаются без горячей воды.





Энергетики подали заявление в полицию , а также уведомили о ситуации мэрию и администрацию Орджоникидзевского района.

Екатеринбургская теплосетева компаниякоторая всю прошлую неделю проводила опрессовкирассказала о конфликте с экономико-технологическим колледжемиз-за которого дома и школа на КорепинаКраснофлтцевДонской и в Балаклавском тупике не получают горячую воду. В здании учебного заведения находится теплопунктчерез который ЕТК должна включить подачуно руководство колледжа неожиданно сменило на дверях замки.