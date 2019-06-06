На Эльмаше 31 дом остается без горячей воды из-за алчности колледжа
11:29, 06 Июнь 2019
Руководство учебного заведения требует с ЕТК денег за доступ к теплопункту, который обеспечивает часть района.
Екатеринбургская теплосетева компания, которая всю прошлую неделю проводила опрессовки, рассказала о конфликте с экономико-технологическим колледжем, из-за которого дома и школа на Корепина, Краснофлтцев, Донской и в Балаклавском тупике не получают горячую воду. В здании учебного заведения находится теплопункт, через который ЕТК должна включить подачу, но руководство колледжа неожиданно сменило на дверях замки.
Когда специалисты ЕТК наткнулись на препятствие выяснилось, что с этого момента колледж требует, чтобы энергетики платили за аренду. Ни ни какие уговоры допустить специалистов к оборудованию руководство учебного заведения не поддается. Жители 31 дома, школьники и работники пяти административных зданий все еще остаются без горячей воды.
Энергетики подали заявление в полицию, а также уведомили о ситуации мэрию и администрацию Орджоникидзевского района.
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