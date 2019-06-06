Бизнесмен снес свой ларек на Уралмаше после судебного штрафа

,

,

,

,





Приставы снова обратились в суд , который уже выписал владельцу ларька штраф. После этого бизнесмен начал сносить свою коммерческую точку , рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.





Так как ларек был установлен на фундамент , предпринимателю понадобилось несколько дней , но он все-таки смог убрать цветочный киоск с Уралмаша.

Бизнесмен поставил цветочный ларек на Кузнецова10 без разрешения мэриипоэтому горадминистрация подала на него в суд. Тот постановилчто незаконную постройку нужно убратьно предприниматель не торопился.