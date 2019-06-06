Бизнесмен снес свой ларек на Уралмаше после судебного штрафа
09:51, 06 Июнь 2019
Сначала предприниматель не хотел избавляться от прибыльного места, но потеря денег смотивировала его соблюдать закон.
Бизнесмен поставил цветочный ларек на Кузнецова, 10 без разрешения мэрии, поэтому горадминистрация подала на него в суд. Тот постановил, что незаконную постройку нужно убрать, но предприниматель не торопился.
Приставы снова обратились в суд, который уже выписал владельцу ларька штраф. После этого бизнесмен начал сносить свою коммерческую точку, рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Так как ларек был установлен на фундамент, предпринимателю понадобилось несколько дней, но он все-таки смог убрать цветочный киоск с Уралмаша.
Чернобыль. Послесловие
Взгляд екатеринбуржцев на трагедию 1986 года — до и после американского сериала HBO.
Новое и интересное
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».
Виктор Лошак: «Новое поколение не готово к компромиссам».
Гости Екатеринбурга
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.