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Метро Екатеринбурга усовершенствует 44 вагона за 1,3 миллиарда

14:17, 05 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Все работы планируют завершить к концу лета 2020 года.

Екатеринбургское метро модернизирует 44 вагона до 31 августа 2020 года — 22 головных и 22 промежуточных. На эти нужды метрополитен рассчитывает уложиться в 1,3 миллиарда рублей, сказано на госзакупках.

Благодаря ремонту вагоны смогут прослужить еще 15 лет, а также — сцепляться с новыми поездами. Модернизировать автопарк будут поэтапно. Первая партия усовершенствованных вагонов должна выйти в сентябре 2019 года. Сейчас екатеринбургский метрополитен ищет подрядчика. Результаты конкурса огласят 25 июня.

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Ранее стало известно, что екатеринбургский метрополитен возьмет кредит в 486 миллионов рублей на покупку новых вагонов. Лот на открытие кредитной линии появился на портале Госзакупок. Тем временем, с 15 мая проезд в метро Екатеринбурга подорожал до 32 рублей.

К 300-летию Екатеринбурга метро должно получить 12 новых станций. На проектирование и строительство потребуется 76 миллиардов рублей. ЕТВ подробно разбирался, возможно ли успеть перекопать город за три года.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, модернизация, Екатеринбург, Метрополитен, метро Екатеринбург
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