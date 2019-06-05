Метро Екатеринбурга усовершенствует 44 вагона за 1,3 миллиарда

Екатеринбургское метро модернизирует 44 вагона до 31 августа 2020 года — 22 головных и 22 промежуточных. На эти нужды метрополитен рассчитывает уложиться в 1,3 миллиарда рублей, сказано на госзакупках.

Благодаря ремонту вагоны смогут прослужить еще 15 лет, а также — сцепляться с новыми поездами. Модернизировать автопарк будут поэтапно. Первая партия усовершенствованных вагонов должна выйти в сентябре 2019 года. Сейчас екатеринбургский метрополитен ищет подрядчика. Результаты конкурса огласят 25 июня.