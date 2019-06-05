Метро Екатеринбурга усовершенствует 44 вагона за 1,3 миллиарда
14:17, 05 Июнь 2019
Все работы планируют завершить к концу лета 2020 года.
Екатеринбургское метро модернизирует 44 вагона до 31 августа 2020 года — 22 головных и 22 промежуточных. На эти нужды метрополитен рассчитывает уложиться в 1,3 миллиарда рублей, сказано на госзакупках.
Благодаря ремонту вагоны смогут прослужить еще 15 лет, а также — сцепляться с новыми поездами. Модернизировать автопарк будут поэтапно. Первая партия усовершенствованных вагонов должна выйти в сентябре 2019 года. Сейчас екатеринбургский метрополитен ищет подрядчика. Результаты конкурса огласят 25 июня.
Утиные истории
Как привлечь внимание к благотворительности и влюбить в себя весь город.
Ранее стало известно, что екатеринбургский метрополитен возьмет кредит в 486 миллионов рублей на покупку новых вагонов. Лот на открытие кредитной линии появился на портале Госзакупок. Тем временем, с 15 мая проезд в метро Екатеринбурга подорожал до 32 рублей.
К 300-летию Екатеринбурга метро должно получить 12 новых станций. На проектирование и строительство потребуется 76 миллиардов рублей. ЕТВ подробно разбирался, возможно ли успеть перекопать город за три года.
«Сам виноват»: Кексину грозит 15 суток за шествие фанатов «Спартака»
Известного ресторатора обвинили в организации несанкционированной акции.
Новое и интересное
От первого ковша до наших дней. История метро Екатеринбурга
Город
Ровно 37 лет назад в Екатеринбурге начали строить метрополитен. За это время он сумел примерить корону самой короткой подземки в мире, но все-таки связал город с севера на юг. ЕТВ вспоминает, как это было.
Виктор Лошак: «Новое поколение не готово к компромиссам».
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
Метро превыше всего! ЕТВ представил, как изменит город новая ветка
Город
Мы прогулялись над будущей линией метро, которая должна связать ВИЗ и Синие Камни, поговорили с будущими пассажирами, пофантазировали, как изменится город снаружи, когда внутри пойдут поезда.