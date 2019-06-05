Куйвашев предложил Лаврову создать штаб-квартиру ООН в Екатеринбурге 

Губернатор Евгений Куйвашв предложил открыть в Екатеринбурге штаб-квартиру организаций , входящих в структуру ООН и площадку для постоянной работы Евразийского экономического союза. Об этом он заявил на совещании министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами регионов. « У Екатеринбурга огромный международный потенциал , который , я уверен , еще не реализован в полной мере», — написал Евгений Куйвашев в Instagram.





, который проводится под эгидой ООН-Хабитат. Город-хозяин должен подготовить разработать предложения по утвержденной теме. В 2019 году — это « Город будущего». В обсуждении должны поучаствовать мэры из разных стран , эксперты и журналисты. Осенью губернатор Евгений Куйвашев ездил в Нью-Йорк , где представил Свердловскую область генсеку ООН Антонио Гутерришу. Во время переговоров он предложил сделать Екатеринбург площадкой для организации форумов организации. Также губернатор рассказал о предстоящем форуме городовкоторый проводится под эгидой ООН-Хабитат. Город-хозяин должен подготовить разработать предложения по утвержденной теме. В 2019 году — этоГород будущего». В обсуждении должны поучаствовать мэры из разных странэксперты и журналисты.



