Куйвашев предложил Лаврову создать штаб-квартиру ООН в Екатеринбурге
16:51, 05 Июнь 2019
Губернатор заявил, что международный потенциал города недостаточно используют.
Губернатор Евгений Куйвашв предложил открыть в Екатеринбурге штаб-квартиру организаций, входящих в структуру ООН и площадку для постоянной работы Евразийского экономического союза. Об этом он заявил на совещании министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами регионов. «У Екатеринбурга огромный международный потенциал, который, я уверен, еще не реализован в полной мере», — написал Евгений Куйвашев в Instagram.
Также губернатор рассказал о предстоящем форуме городов, который проводится под эгидой ООН-Хабитат. Город-хозяин должен подготовить разработать предложения по утвержденной теме. В 2019 году — это «Город будущего». В обсуждении должны поучаствовать мэры из разных стран, эксперты и журналисты. Осенью губернатор Евгений Куйвашев ездил в Нью-Йорк, где представил Свердловскую область генсеку ООН Антонио Гутерришу. Во время переговоров он предложил сделать Екатеринбург площадкой для организации форумов организации.
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