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Куйвашев предложил Лаврову создать штаб-квартиру ООН в Екатеринбурге 

16:51, 05 Июнь 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Губернатор заявил, что международный потенциал города недостаточно используют.
Губернатор Евгений Куйвашв предложил открыть в Екатеринбурге штаб-квартиру организаций, входящих в структуру ООН и площадку для постоянной работы Евразийского экономического союза. Об этом он заявил на совещании министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами регионов. «У Екатеринбурга огромный международный потенциал, который, я уверен, еще не реализован в полной мере», — написал Евгений Куйвашев в Instagram.

Также губернатор рассказал о предстоящем форуме городов, который проводится под эгидой ООН-Хабитат. Город-хозяин должен подготовить разработать предложения по утвержденной теме. В 2019 году — это «Город будущего». В обсуждении должны поучаствовать мэры из разных стран, эксперты и журналисты. Осенью губернатор Евгений Куйвашев ездил в Нью-Йорк, где представил Свердловскую область генсеку ООН Антонио Гутерришу. Во время переговоров он предложил сделать Екатеринбург площадкой для организации форумов организации.

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Министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня провел совещание глав регионов. Я рассказал коллегам об опыте, который у нас есть в международной работе и тех крупных мероприятиях, которые мы проводим и собираемся проводить в Екатеринбурге. В первую очередь, это Всемирный день городов, который пройдет на Урале под эгидой ООН-Хабитат. Кроме того, я предложил министру рассмотреть Екатеринбург как площадку для постоянного размещения рабочих органов Евразийского экономического союза и штаб-квартир организаций, входящих в структуру ООН. У Екатеринбурга огромный международный потенциал, который, я уверен, еще не реализован в полной мере.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, министр иностранных дел, ООН, Екатеринбург, Евгений Куйвашев
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