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Энергетики полностью восстановили самый красивый газон Екатеринбурга

17:21, 05 Июнь 2019
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Фото: МРСК Урала
Ранее «МРСК Урала» чинила там кабель линию электропередач — и уничтожила зеленое полотно.
Самый образцовый газон Екатеринбурга на пересечении улиц Малышева и Гоголя окончательно восстановили. Об этом отчиталась компания «МРСК Урала», которая ранее раскурочила газон из-за ремонтных работ.

«Поставить туда технику, не проехав по газону, было просто невозможно. С потеплением мы, не без помощи профессионалов, полностью восстановили этот участок с соблюдением всех необходимых технологий», — рассказали в компании.

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Ранее блогер Илья Варламов снова обратил внимание на образцовый газон предпринимателя Юрия Окунева. «Даже на таких знаковых объектах, к которым приковано всеобщее внимание, не могут сделать нормальное благоустройство. Что уж говорить обо всех остальных улицах, площадях и скверах, за которыми просто не уследить», — написал Варламов. В «МРСК Урала» тогда ответили, что газон еще не доделан.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, МРСК Урала, Екатеринбург, Юрий Окунев, газон, Юрий Окунев
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