В Екатеринбурге перестанут пускать трамваи по проспекту Ленина

Трамваи по проспекту Ленина от Луначарского до Московской не будут ходить на грядущих выходных. Рабочие собираются ремонтировать пути на перекрестке Ленина и улицы Мамина-Сибиряка. Уже в понедельник с утра транспорт снова выйдет на работу, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

На время ограничений трамваи направят в объезд — по проспекту Ленина, улицам Пушкина, Первомайской, Карла Либкнехта, Мамина-Сибиряка. Водителей просят быть внимательными.