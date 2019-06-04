Главная «ЕТВ»НовостиГород

В Екатеринбурге перестанут пускать трамваи по проспекту Ленина

17:13, 04 Июнь 2019
image_1.jpg
Фото: ЕТВ
Ограничения будут действовать все выходные.

Трамваи по проспекту Ленина от Луначарского до Московской не будут ходить на грядущих выходных. Рабочие собираются ремонтировать пути на перекрестке Ленина и улицы Мамина-Сибиряка. Уже в понедельник с утра транспорт снова выйдет на работу, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

На время ограничений трамваи направят в объезд — по проспекту Ленина, улицам Пушкина, Первомайской, Карла Либкнехта, Мамина-Сибиряка. Водителей просят быть внимательными.

Органичный человек
Музыкант, который управляет звучанием тысяч труб.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «В Екатеринбурге перестанут пускать трамваи по проспекту Ленина»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, проспект Ленина, Екатеринбург, трамвай
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

В сентябре по Екатеринбургу проедет очень высокий низкопольный трамвай
Город
В сентябре по Екатеринбургу проедет очень высокий низкопольный трамвай
«Уралтрансмаш» показал, как выглядит новый рогатый рельсовый вагон.
Виктор Лошак: «Новое поколение не готово к компромиссам».
14 июня в 19:30
С Виктор Лошак
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
05 июня в 19:30
С Ольга Славникова
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».