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В Екатеринбурге арт-объект «Все зря» замазали белой краской

11:10, 04 Июнь 2019
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Фото: Владислав Постников / Facebook

Кубик Рубика просуществовал возле УрГУПСа месяц.

Арт-объект «Все зря» замазали белой краской. Кубик Рубика просуществовал в Екатеринбурге месяц. Фотографию с закрашенным арт-объектом опубликовал в группе «Мой любимый Екатеринбург» в Facebook координатор «Открытой России» Владислав Постников.

Напомним, кубик Рубика появился возле УрГУПСа в начале мая. Его сделал художник Илья Мозги. Сначала он хаотично разбросал буквы на кубике. Горожане сами должны были составить из них слова. Но спустя неделю буквы сложили в фразу «Все зря». «Работа рассказывает о том, как долгий путь поиска ответов от жизни может быть тщетным. Относитесь проще к жизненным подлянкам», — рассказывал Илья Мозги.

Органичный человек
Интервью с Тарасом Багинцом.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Свердловская область , уличное искусство, художники, арт-объект, Екатеринбург
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