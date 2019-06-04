В Екатеринбурге арт-объект «Все зря» замазали белой краской

Арт-объект «Все зря» замазали белой краской. Кубик Рубика просуществовал в Екатеринбурге месяц. Фотографию с закрашенным арт-объектом опубликовал в группе «Мой любимый Екатеринбург» в Facebook координатор «Открытой России» Владислав Постников.

Напомним, кубик Рубика появился возле УрГУПСа в начале мая. Его сделал художник Илья Мозги. Сначала он хаотично разбросал буквы на кубике. Горожане сами должны были составить из них слова. Но спустя неделю буквы сложили в фразу «Все зря». «Работа рассказывает о том, как долгий путь поиска ответов от жизни может быть тщетным. Относитесь проще к жизненным подлянкам», — рассказывал Илья Мозги.