У дома Маклецкого поселились белки-меценаты

Граффити под названием «Перерождение» появилось на киосках у дома Маклецкого на Первомайской. Создатель галереи «Свитер» Степан Айфо (Тропин) изобразил на рисунке мецената Илью Маклецкого и его жену за чашкой чая или кофе. Айфо показал меценатов в виде белок: одна из них читает газету, вторая держит веер.

«Еще в аэропорту, когда мы только приземлились, мы услышали фразу, сопровождавшую нас на протяжении всей дальнейшей поездки, — добро пожаловать в новый Екатеринбург! Ситуация со сквером, кто как бы к ней не относился, родила новую волну любви к городу. Повлияла на „перерождение“ Екатеринбурга в сознании многих людей. С этой мыслью мы гуляли по городу, стараясь заметить другие черты перерождения. Одним из мест, где мы его нашли, стал Дом Маклецкого», — прокомментировал свою работу в Facebook Степан Айфо.