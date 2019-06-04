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У дома Маклецкого поселились белки-меценаты

14:51, 04 Июнь 2019
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Фото: Арина Осипова, ЕТВ
Граффити под названием «Перерождение» украсило киоски на Первомайской.

Граффити под названием «Перерождение» появилось на киосках у дома Маклецкого на Первомайской. Создатель галереи «Свитер» Степан Айфо (Тропин) изобразил на рисунке мецената Илью Маклецкого и его жену за чашкой чая или кофе. Айфо показал меценатов в виде белок: одна из них читает газету, вторая держит веер.

«Еще в аэропорту, когда мы только приземлились, мы услышали фразу, сопровождавшую нас на протяжении всей дальнейшей поездки, — добро пожаловать в новый Екатеринбург! Ситуация со сквером, кто как бы к ней не относился, родила новую волну любви к городу. Повлияла на перерождение“ Екатеринбурга в сознании многих людей. С этой мыслью мы гуляли по городу, стараясь заметить другие черты перерождения. Одним из мест, где мы его нашли, стал Дом Маклецкого», — прокомментировал свою работу в Facebook Степан Айфо.

Органичный человек
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В марте 2019 года создатели «Свитера» Степан Айфо и Анна Коган разрисовали пляжные домики спасателей в Тель-Авив. Работа должна была украсить город к «Евровидению». На рисунках художники показали чудных носорогов и русалок на фоне звездного неба.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , художники, рисунок, граффити, Степа Айфо
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