Кинотеатр «Колизей» передадут Музею истории Екатеринбурга

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В январе «Колизей» закрывали на ремонт. До этого, в августе, руководство кинотеатра искало подрядчика, который отремонтирует крышу. За нее победителю аукциона предложили 2,3 миллиона. В марте «Колизей» ждал ремонт фасадов, который закончился неудачно. У кинотеатра возникли претензии к качеству работ: строители только покрасили фасады, оставив при этом провода и старую подсветку. Руководство отказалось платить за ремонт.