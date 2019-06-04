Кинотеатр «Колизей» передадут Музею истории Екатеринбурга
16:35, 04 Июнь 2019
Сергей Каменский рассказал, как будут использовать площадку.
Кинотеатр «Колезей» отдадут Музею истории Екатеринбурга. Об этом ЕТВ рассказал его директор Сергей Каменский.
Органичный человек
Музыкант, который управляет звучанием тысяч труб.
Там будет проходит биеннале, и после этого много [для будущей концепции] станет понятно. Скорее всего, сделаем из„Колизея» мультижанровую площадку, как Дом Маклецкого. Чтобы смогли участвовать разные структуры, которые хотят реализовать свои идеи. Это рабочая задумка. У нас есть видение.
8 февраля кинотеатр «Колизей» закрылся для зрителей. Тогда же из него уволился замдиректора Стас Словиковский, чуть ранее ушел директор Сергей Федяков. «На сегодняшний день кинотеатр опечатан новым руководством. Насколько мне известно, возобновлять кинопоказы не планируется», — говорил Словиковский. Временно исполняющим обязанности директора назначили Федора Кириллова.
В январе «Колизей» закрывали на ремонт. До этого, в августе, руководство кинотеатра искало подрядчика, который отремонтирует крышу. За нее победителю аукциона предложили 2,3 миллиона. В марте «Колизей» ждал ремонт фасадов, который закончился неудачно. У кинотеатра возникли претензии к качеству работ: строители только покрасили фасады, оставив при этом провода и старую подсветку. Руководство отказалось платить за ремонт.
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