Екатеринбуржцам за три тысячи предлагают найти семь граффити

Екатеринбуржцам предложат квест по объектам стрит-арта. Всего до 10 июня художники нарисуют семь граффити в семи районах города. Акция пройдет в рамках Rainbоw Global Fest. Каждое граффити будет со смыслом и соответствовать одной из тем фестиваля — еда, наука, технологии, искусство, музыка, спорт, экология.

«Мы решили собрать семь лучших художников Урала. Каждый взял одну из тем в каждом районе города — и сделает объект. Мы запускаем такую волну, чтобы люди прочувствовали атмосферу фестиваля. Мы хотим показать, что не надосидеть на месте. Этот фестиваль дает возможность выплеснуть свою энергию», — рассказал ЕТВ директор Rainbоw Global Fest Данил Дегтярев. Первый рисунок, на тему экологии, уже нарисован художником Максимом Реваншем. Екатеринбуржцам, которые смогут отыскать все арт-объекты, подарят билеты на фестиваль. Тикеты на фан-зону стоят три тысячи рублей.

Rainbоw Global Fest пройдет 3 августа в загородном клубе «Белая лошадь». На фестивале выступят певицы Zivert и Елена Темникова, а ведущими будут Сергей Светлаков и Алла Михеева.