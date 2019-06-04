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Екатеринбуржцам за три тысячи предлагают найти семь граффити

18:33, 04 Июнь 2019
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Фото: Rainbоw Global Fest
Необычная акция пройдет в рамках фестиваля Rainbоw Global Fest.

Екатеринбуржцам предложат квест по объектам стрит-арта. Всего до 10 июня художники нарисуют семь граффити в семи районах города. Акция пройдет в рамках Rainbоw Global Fest. Каждое граффити будет со смыслом и соответствовать одной из тем фестиваля — еда, наука, технологии, искусство, музыка, спорт, экология.

«Мы решили собрать семь лучших художников Урала. Каждый взял одну из тем в каждом районе города — и сделает объект. Мы запускаем такую волну, чтобы люди прочувствовали атмосферу фестиваля. Мы хотим показать, что не надосидеть на месте. Этот фестиваль дает возможность выплеснуть свою энергию», — рассказал ЕТВ директор Rainbоw Global Fest Данил Дегтярев. Первый рисунок, на тему экологии, уже нарисован художником Максимом Реваншем. Екатеринбуржцам, которые смогут отыскать все арт-объекты, подарят билеты на фестиваль. Тикеты на фан-зону стоят три тысячи рублей.

Rainbоw Global Fest пройдет 3 августа в загородном клубе «Белая лошадь». На фестивале выступят певицы Zivert и Елена Темникова, а ведущими будут Сергей Светлаков и Алла Михеева.

Органичный человек
Музыкант, который управляет звучанием тысяч труб.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Екатеринбург
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