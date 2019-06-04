Екатеринбург по ночам будет терять участок улицы Мичурина
14:58, 04 Июнь 2019
Работы продлятся десять дней.
В Екатеринбурге на ремонт закроют участок улицы Мичурина на участке от Карла Маркса до Малышева. Управление дорожно-строительных работ будет менять асфальт. Движение транспорта будут закрывать с 22:00 до 6:00, сообщили в пресс-службе мэрии. Ремонт продлится с 5 по 15 июня. Водителей просят внимательнее следить за знаками.
Органичный человек
Музыкант, который управляет звучанием тысяч труб.
В Екатеринбурге на ремонт также закрывают участок улицы Восточной от Первомайской до Челюскинцев. Этот отрезок является самым загруженным, поэтому работы тоже будут проводить по ночам с 22:00 до 6:00, сообщили в пресс-службе мэрии. Ремонт продлится с 28 мая по 10 июня.
Новое и интересное
Мост в ад. Окрестности Челюскинцев стали труднопроходимы
Город
Тест-драйв пешеходных переходов через закрытый путепровод и неспешные покатушки по прилегающим улицам в материале ЕТВ.
Виктор Лошак: «Новое поколение не готово к компромиссам».
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
Глава на районе. Александр Якоб посетил вокзал и погулял по набережной
Погожим весенним утром глава горадминистрации в сопровождении значительной свиты объезжал-обходил Железнодорожный район. Ему показывали Макаровский мост, вокзал и пруд, сделанный из лужи.