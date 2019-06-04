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Екатеринбург по ночам будет терять участок улицы Мичурина 

14:58, 04 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Работы продлятся десять дней. 

В Екатеринбурге на ремонт закроют участок улицы Мичурина на участке от Карла Маркса до Малышева. Управление дорожно-строительных работ будет менять асфальт. Движение транспорта будут закрывать с 22:00 до 6:00, сообщили в пресс-службе мэрии. Ремонт продлится с 5 по 15 июня. Водителей просят внимательнее следить за знаками.

Органичный человек
Музыкант, который управляет звучанием тысяч труб.
В Екатеринбурге на ремонт также закрывают участок улицы Восточной от Первомайской до Челюскинцев. Этот отрезок является самым загруженным, поэтому работы тоже будут проводить по ночам с 22:00 до 6:00, сообщили в пресс-службе мэрии. Ремонт продлится с 28 мая по 10 июня.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, перекрытия, ремонт дорог, Перекрышка, Екатеринбург
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