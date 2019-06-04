Екатеринбург по ночам будет терять участок улицы Мичурина 

В Екатеринбурге на ремонт также закрывают участок улицы Восточной от Первомайской до Челюскинцев. Этот отрезок является самым загруженным , поэтому работы тоже будут проводить по ночам с 22:00 до 6:00 , сообщили в пресс-службе мэрии. Ремонт продлится с 28 мая по 10 июня.