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Жара покинет Екатеринбург на всю неделю

08:18, 03 Июнь 2019
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Фото: pixabay
В город придут дожди и северо-западный ветер.

Начало лета в Екатеринбурге будет не таким знойным, как хотелось бы. Жителей уральской столицы ждет не только похолодание, но и дождь. Не забывайте с собой зонт или дождевик, иначе вымокнете и заболеете. А чтобы уберечь себя от простуды, читайте наш прогноз.

В понедельник, 3 июня, жаркая погода еще постоит в Екатеринбурге. Столбик термометра поднимется до +23 градусов Цельсия днем, до обеда будет светит солнце. К вечеру станет пасмурно, и уже рано утром во вторник пойдет мелкий дождь. Он принесет с собой похолодание до +15. В среду, 5 июня, температура упадет до +6, но днем повысится до +12, обещают синоптики Gismeteo. Осадки продолжатся, ветер усилится до 19 метров в секунду и сменит направление с западного на северо-западный.

Улучшения начнутся с четверга. На небе появится солнце, а на термометре — +19. Ветер стихнет до 11 метров в секунду. Но радоваться придется недолго. В пятницу, 7 июня, похолодает на четыре градуса. Небо затянут серые облака. К вечеру может быть дождь. Советуем одеваться многослойно, чтобы просто снять лишнее, если станет слишком тепло.

За пять минут до эмиграции
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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, лето, дождь, синоптики, погода , Екатеринбург
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