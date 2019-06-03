Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчиков для 40 маршрутов

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Ранее мэрия заявила, что купит 11 электронных табло, чтобы показывать расписание трамваев и троллейбусов. На эти нужды власти потратят 1,5 миллиона рублей. ЕТВ писал текст о том, каким мог бы стать общественный транспорт Екатеринбурга через три месяца, но не станет.

Также есть контракт на 400 миллионовкоторый предусматривает 32 маршрута. Все соглашения будут рассчитаны до 30 июня 2020 года. Итоги конкурса подведут в июле этого года.