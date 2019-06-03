Главная «ЕТВ»НовостиГород

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчиков для 40 маршрутов

15:27, 03 Июнь 2019
avtobus_61_doroga_transport.jpg
Фото: ЕТВ
Итоги конкурсов подведут в июле.

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчиков для десятков маршрутов общественного транспорта. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Мэрия заплатит 11 миллионов перевозчику за следующие маршруты: № 38 «Радиотехникум — Химмаш», № 011 «Леруа Мерлен — Пехотинцев», № 039 «Кольцово — НПЦ Онкология», № 042 «ТЦ Дирижабль — Химмаш», № 12 «Южная Подстанция — ТСЦ МЕГА». За десять миллионов мэрия предлагает направления № 48 фабрика «Авангард» — Широкая Речка, № 64 Компрессорный — Мичуринский, № 047 «Трактовая» — «Громова», № 053 «Коммунистическая» — «Ползунова», № 22 Институт связи — Палкинский Торфяник.

Маршруты № 070 «Парк Хаус — Академический», № 054 «Синие Камни — Дом Культуры (п.Совхозный)», № 46 «Академический — Площадь 1905 г.» и № 056 «Уралобувь — Сосновый Бор» обойдутся подрядчику в девять миллионов.

Парки и скверы Высокинского
Мэр Екатеринбурга проинспектировал зеленые зоны города и составил новые правила благоустройства.
Также есть контракт на 400 миллионов, который предусматривает 32 маршрута. Все соглашения будут рассчитаны до 30 июня 2020 года. Итоги конкурса подведут в июле этого года.

Ранее мэрия заявила, что купит 11 электронных табло, чтобы показывать расписание трамваев и троллейбусов. На эти нужды власти потратят 1,5 миллиона рублей.

ЕТВ писал текст о том, каким мог бы стать общественный транспорт Екатеринбурга через три месяца, но не станет.

В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчиков для 40 маршрутов»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, госзакупки, транспорт, маршруты, мэрия, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

«Совершеннолетие власти». О первом мэре Екатеринбурга издали книгу
Город
«Совершеннолетие власти». О первом мэре Екатеринбурга издали книгу
Биографию Аркадия Чернецкого написал директор института муниципального управления Игорь Выдрин.
Виктор Лошак: «Новое поколение не готово к компромиссам».
14 июня в 19:30
С Виктор Лошак
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
05 июня в 19:30
С Ольга Славникова
Общественный транспорт – 2018
Общественный транспорт — 2018
ЕТВ разбирается, что произойдет с транспортом Екатеринбурга в год мундиаля.