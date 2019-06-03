Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчиков для 40 маршрутов
Администрация Екатеринбурга ищет подрядчиков для десятков маршрутов общественного транспорта. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
Мэрия заплатит 11 миллионов перевозчику за следующие маршруты: № 38 «Радиотехникум — Химмаш», № 011 «Леруа Мерлен — Пехотинцев», № 039 «Кольцово — НПЦ Онкология», № 042 «ТЦ Дирижабль — Химмаш», № 12 «Южная Подстанция — ТСЦ МЕГА». За десять миллионов мэрия предлагает направления № 48 фабрика «Авангард» — Широкая Речка, № 64 Компрессорный — Мичуринский, № 047 «Трактовая» — «Громова», № 053 «Коммунистическая» — «Ползунова», № 22 Институт связи — Палкинский Торфяник.
Маршруты № 070 «Парк Хаус — Академический», № 054 «Синие Камни — Дом Культуры (п.Совхозный)», № 46 «Академический — Площадь 1905 г.» и № 056 «Уралобувь — Сосновый Бор» обойдутся подрядчику в девять миллионов.