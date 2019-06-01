Старую часть Макаровского моста в Екатеринбурге снова отдали пешеходам
17:25, 01 Июнь 2019
Надводную магистраль на месяц закрыли от трамваев и автомобилистов.
Макаровский мост на месяц закрыли для автомобилистов и трамваев сегодня, 1 июня. За это время на дублере должны уложить дорожное покрытие, поставить светофоры, пешеходные парапеты и освещение. Пока этого не произошло, жители Екатеринбурга решили воспользоваться возможностью погулять на проезжей части. Установленные знаки требуют, чтобы люди спускались вниз, но их все игнорируют. Хотя ходить по дороге тоже никто не запрещает. Старая часть будет подвластна пешеходам до 1 июля. Жители города точно так же использовали отсутствие машин и захватили мост в октябре 2017 года.
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До ноября новую часть Макаровского моста будут вписывать в существующую дорожную сеть, а также выносить оставшиеся инженерные коммуникации. Работы обещают закончить к 1 ноября. В 2020 году должны приступить ко второму этапу реконструкции. Его посвятят благоустройству.
В октябре 2017 года рабочие отсекли одну сторону Макаровского моста, оставив по одной полосе движения в каждую сторону и реверсивное движение трамваев. Перед этим оставшуюся часть укрепляли и тестировали, провозя большегрузы с песком. В таком режиме мост работал до 1 июня 2019 года.
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