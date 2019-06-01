Старую часть Макаровского моста в Екатеринбурге снова отдали пешеходам

До ноября новую часть Макаровского моста будут вписывать в существующую дорожную сеть , а также выносить оставшиеся инженерные коммуникации. Работы обещают закончить к 1 ноября. В 2020 году должны приступить ко второму этапу реконструкции. Его посвятят благоустройству.



