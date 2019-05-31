Временный штиль: Екатеринбург ждут солнечные выходные

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В субботу , 1 июня , в Екатеринбурге наступит практически полный штиль. Ветер будет дуть со скоростью всего лишь 1,5 метра в секунду , воздух станет чуть прохладнее — ожидается до +24 градусов. К вечеру начнется дождь , который продлится до утра воскресенья.





2 июня ветер поднимется с новой силой — до семи метров в секунду в северо-западном направлении. При этом температура воздуха останется прежней , 24…25 градусов по Цельсию.

Наконец-токалендарное и реальное лето совпали. Незадолго до начала июня в Екатеринбурге установилась теплая погодане подведет она и на грядущих выходных. Сегодняв пятницу31 маясиноптики прогнозируют самый теплый день этой недели — температура воздуха прогреется до +27 градусов после обеда. При этом будет дуть сильный ветер — до пяти метров в секунду в западном направлении.