Временный штиль: Екатеринбург ждут солнечные выходные
08:13, 31 Май 2019
Ветер стихнет уже к утру субботы.
Наконец-то, календарное и реальное лето совпали. Незадолго до начала июня в Екатеринбурге установилась теплая погода, не подведет она и на грядущих выходных. Сегодня, в пятницу, 31 мая, синоптики прогнозируют самый теплый день этой недели — температура воздуха прогреется до +27 градусов после обеда. При этом будет дуть сильный ветер — до пяти метров в секунду в западном направлении.
В субботу, 1 июня, в Екатеринбурге наступит практически полный штиль. Ветер будет дуть со скоростью всего лишь 1,5 метра в секунду, воздух станет чуть прохладнее — ожидается до +24 градусов. К вечеру начнется дождь, который продлится до утра воскресенья.
2 июня ветер поднимется с новой силой — до семи метров в секунду в северо-западном направлении. При этом температура воздуха останется прежней, 24…25 градусов по Цельсию.
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