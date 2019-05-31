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В рабочую группу по опросу для храма в Екатеринбурге вошли 25 человек

18:40, 31 Май 2019
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Фото: Дмитрий Шевалдин
В комиссию попали десять защитников сквера, но право голоса будет только у пяти.

Председатель гордумы Игорь Володин утвердил состав рабочей группы по опросу горожан, который касается строительства храма святой Екатерины. Помимо спикера, в комиссию войдут мэр Александр Высокинский, депутаты гордумы Елена Бондаренко, Михаил Вечкензин, Алексей Вихарев, Григорий Вихарев, Олег Гордеев, Тимофей Жуков, Александр Колесников, Алексей Мещеряков, зампред Общественной палаты Екатеринбурга Олег Скворцов, председатель горизбиркома Илья Захаров, председатель Союза архитекторов РФ Михаил Вяткин, секретарь епархии Вениамин Райников, а также руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ епархии Максим Миняйло.

Защитникам сквера разрешили заявить десять представителей, поскольку »один и тот же человек из-за основной занятости на работе не всегда сможет присутствовать на заседаниях». При этом право голоса будут наделены все равно пять человек. Напомним, в список общественников вошли юрист Ксения Бакланова, преподаватель Анна Балтина, архитектор Полина Иванова, политолог Константин Киселев, специалист УрФУ Наталья Маликова, профессор Алексей Мосин, кандидат политических наук Дмитрий Москвин, член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова, профессор кафедры ландшафтного строительства УГЛТУ Татьяна Сродных и радиоведущий Александр Цариков. Первое заседание рабочей группы состоится 3 июня в зале гордумы.

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28 мая гордума Екатеринбурга сообщила, что начала формировать рабочую группу по строительству храма святой Екатерины. По итогам обсуждения должны выбрать одну или несколько площадок из предложенных 53 вариантов.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Скверная история, Екатеринбург, сквер у Драмтеатра
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