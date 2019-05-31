В Екатеринбурге на месяц перекроют Верхний переулок
15:19, 31 Май 2019
Автомобилистам придется объезжать участок по соседним улицам.
На Уралмаше перекроют движение по переулке Верхнему в районе дома № 3. Рабочие «Водоканала» будут строить трубопровод. Ограничения продлятся с 3 июня до 3 июля.
Автомобилистам придется объезжать закрытый участок — по переулку Черниговскому, улицам Орловской, XXII Партсъезда, Донбасской. После окончания работ «Водоканал» восстановит благоустройство.
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