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В Екатеринбурге на месяц перекроют Верхний переулок

15:19, 31 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Автомобилистам придется объезжать участок по соседним улицам.
На Уралмаше перекроют движение по переулке Верхнему в районе дома № 3. Рабочие «Водоканала» будут строить трубопровод. Ограничения продлятся с 3 июня до 3 июля.

Автомобилистам придется объезжать закрытый участок — по переулку Черниговскому, улицам Орловской, XXII Партсъезда, Донбасской. После окончания работ «Водоканал» восстановит благоустройство.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Екатеринбург, перекрытия
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