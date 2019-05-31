Топ-5 новостей недели: от мягких лапок до жестких Little Big

Депутаты свердловского Законодательного собрания озаботились жизнью котеек. Они поддержали инициативу белгородской думы, которая предложила запретить калечащие операции на животных. Депутат Вячеслав Вегнер пришел на заседание с пушистым ручным Зисьманом (так зовут кота), которого наглаживал всю комиссию. Вот это мы понимаем, живой аргумент!

«Любишь котейку, люби и коготейки», — придумал новый афоризм Вячеслав Вегнер. Правильно, любите котиков такими, какие они есть. С когтями и лапками.