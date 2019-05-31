Топ-5 новостей недели: от мягких лапок до жестких Little Big
Екатеринбург приблизился к заветному жаркому лету. Погода пришла в норму и спровоцировала жителей города на активности. Люди стали озеленять уральскую столицу, бороться за домашних животных и голосовать за будущих депутатов. Чтобы вы точно не упустили все происходящее в Екатеринбурге и его окрестностях, ЕТВ собрал для вас подборку новостей за неделю. Но сначала попробуйте отгадать, что наш дизайнер Николай Пекарский зашифровал в традиционном коллаже.
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Меткий стрелок
Кандидат в Госдуму Антон Шипулин удачно пострелял в избирателей с рекламных баннеров. Екатеринбургский биатлонист выиграл на праймериз «Единой России», набрав 79% голосов. Телеведущий Иван Ургант уже пошутил на этот счет: он сказал, что ради Шипулина изменили правила голосования. «Сначала люди голосовали из положения лежа, а потом из положения стоя», — с улыбкой отметил Ургант. Но радоваться еще рано. Спортсмену предстоит показать свою точность на самих довыборах.
«Любишь котейку, люби и коготейки»
Депутаты свердловского Законодательного собрания озаботились жизнью котеек. Они поддержали инициативу белгородской думы, которая предложила запретить калечащие операции на животных. Депутат Вячеслав Вегнер пришел на заседание с пушистым ручным Зисьманом (так зовут кота), которого наглаживал всю комиссию. Вот это мы понимаем, живой аргумент!
«Любишь котейку, люби и коготейки», — придумал новый афоризм Вячеслав Вегнер. Правильно, любите котиков такими, какие они есть. С когтями и лапками.
Скверный Little Big
Группа Little Big, хедлайнер Ural Music Night, выбрала площадку для выступления. Ранее организаторы рассказывали, что музыканты зажгут на «Екатеринбург Арене», но площадку исключили из списка. Little Big предложили другие места. Одним из вариантов стала башня «Исеть» и пространство у капсулы времени. Но рейв-группа подумала, что в сквере круче. Еще бы, ведь во время протестов там оказалось жарко. Наверняка во время Ural Music Night эмоциональный градус будет не ниже.
Помимо Little Big к музыкальному фестивалю присоединятся рэпер Хаски и ГРОТ. Они раскачают толпу у башни «Исеть».
Дешевая роща
Из-за скверной истории в Екатеринбурге поутихла буря вокруг Зеленой рощи. А между тем в конкурсе на благоустройство парка появился победитель. Компания «Свердловскавтодор», принадлежащая УГМК, предложила самую низкую цену — 131 миллион рублей вместо 161. За эти деньги фирма согласилась сделать из Зеленой рощи конфетку.
Но получится ли она — другой вопрос, ведь общественники недовольны проектом. По мнению горожан, вырубка деревьев, идеально прямые дорожки и фонари убьют и без того захиревший парк.
Бидонько с ведром
Если в Зеленой роще деревья собираются вырубить, то в сквере УрГПУ их высаживают. В четверг на Аллее дружбы народов появились 20 новых растений. Под песни, пляски и стихи. Каждое дерево украсили табличкой с наименованием народа, который его посадил.
На веселом мероприятии побывали и глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко, который любезно общается с горожанами в Facebook, и спикер гордумы, любитель штанги Игорь Володин. А вице-мэр региона Сергей Бидонько не побоялся замарать пиджак и даже полил деревья из ведра.