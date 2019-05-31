Гордума может перевести Екатеринбург на час назад

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С 2011 года Россия жила по летнему времени: тогдашний президент Дмитрий Медведев решил отменить переход на зимнее время. В 2014 году действующий президент Владимир Путин подписал переход на постоянное зимнее. Дискуссии на сей счет продолжается: в марте 2019 года депутат госдумы Андрей Барышев внес законопроект о возвращении сезонных переводов времени.

Депутаты гордумы могут перевести Екатеринбург на казанское времято есть на час назад. 5 июня комиссия по социальной защите и здравоохранению под руководством Риммы Скомороховой рассмотрит обращение екатеринбуржцакоторые предложил перевести регион в третий часовой пояс — московское время плюс один час.