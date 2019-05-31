Автобусы №57 и №57А изменят маршрут из-за ремонта Макаровского моста

(

,

,

,

,

,

,

,

,





, что дублирующие автобусы смогут справиться с пассажиропотоком , но изменения не понравились жителям города. Они писали петиции и создавали инициативные группы. После этого городские власти ввели компенсирующие автобусы. Об их маршруте вы можете прочитать Автобусы № 57 и № 57А появились после отмены маршрута № 024. Мэрия надеяласьчто дублирующие автобусы смогут справиться с пассажиропотокомно изменения не понравились жителям города. Они писали петиции и создавали инициативные группы. После этого городские власти ввели компенсирующие автобусы. Об их маршруте вы можете прочитать здесь

Маршруты автобусов 57 и 57А изменятся на месяц из-за ремонта Макаровского моста. Рабочие перекроют улицу Челюскинцевот Никонова до Бориса Ельцина). Автобусы будут объезжать участок по СтрелочниковНиконоваКарла Либкнехта прямоа в обратном напрравлении по проспекту ЛенинаКарла ЛибкнехтаНиколая НиконоваЕреминаЧелюскинцевСтрелочников. Сейчас оба этих маршрута дублируют отмененный № 024. Ремонт Макаровского моста продлится с 1 июня по 1 июля.