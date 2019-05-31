Автобусы №57 и №57А изменят маршрут из-за ремонта Макаровского моста
11:19, 31 Май 2019
Эти маршруты появились после скандальной отмены маршрутки №024.
Маршруты автобусов 57 и 57А изменятся на месяц из-за ремонта Макаровского моста. Рабочие перекроют улицу Челюскинцев (от Никонова до Бориса Ельцина). Автобусы будут объезжать участок по Стрелочников, Никонова, Карла Либкнехта прямо, а в обратном напрравлении по проспекту Ленина, Карла Либкнехта, Николая Никонова, Еремина, Челюскинцев, Стрелочников. Сейчас оба этих маршрута дублируют отмененный № 024. Ремонт Макаровского моста продлится с 1 июня по 1 июля.
Автобусы № 57 и № 57А появились после отмены маршрута № 024. Мэрия надеялась, что дублирующие автобусы смогут справиться с пассажиропотоком, но изменения не понравились жителям города. Они писали петиции и создавали инициативные группы. После этого городские власти ввели компенсирующие автобусы. Об их маршруте вы можете прочитать здесь.
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