Архитекторы Екатеринбурга предложили поставить храм в Зеленой роще

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По словам Молокова , при выборе площадки должны быть учтены три критерия:

1) Достаточность территории — то есть она должна подходить по размеру;

2) Транспортно-инженерная достаточность — то есть район должен обслуживаться транспортом и быть обеспечен сетями;

3) Масштаб-силуэт — то есть храм святой Екатерины нужно вписать в существующую застройку , он должен стать акцентом.





Также архитекторы предложили пять площадок , на которых прямо сейчас возможно разместить храм святой Екатерины. Это

— берег Исети за Макаровским мостом , сейчас он заброшен,

— южный край сквера на Октябрьской площади. Архитекторы все еще считают это место удачным , но в случае размещения здесь храм должен быть уменьшен ,

— площадка на улице Татищева вблизи « Екатеринбург Арены», напротив ЖК « Крылов»,

— территория Ново-Тихвинского монастыря в Зеленой роще. При этом будет создан церковный комплекс , а парк придется сделать публичным монастырским,

— площадка на перекрестке Белинского — Фурманова. Храм будет создавать красивый вид для тех , кто едет со стороны аэропорта Кольцово.

Прямо сейчас в мэрии проходит экспертный советна котором должны выработать критерии для выбора площадки для храма святой Екатерины. Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков представил резюме с встречи архитектурного совета города.