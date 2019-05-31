Архитекторы Екатеринбурга предложили поставить храм в Зеленой роще
11:52, 31 Май 2019
Экспертный совет при мэрии назвал площадки для собора святой Екатерины и критерии их отбора.
Прямо сейчас в мэрии проходит экспертный совет, на котором должны выработать критерии для выбора площадки для храма святой Екатерины. Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков представил резюме с встречи архитектурного совета города.
По словам Молокова, при выборе площадки должны быть учтены три критерия:
1) Достаточность территории — то есть она должна подходить по размеру;
2) Транспортно-инженерная достаточность — то есть район должен обслуживаться транспортом и быть обеспечен сетями;
3) Масштаб-силуэт — то есть храм святой Екатерины нужно вписать в существующую застройку, он должен стать акцентом.
Также архитекторы предложили пять площадок, на которых прямо сейчас возможно разместить храм святой Екатерины. Это
— берег Исети за Макаровским мостом, сейчас он заброшен,
— южный край сквера на Октябрьской площади. Архитекторы все еще считают это место удачным, но в случае размещения здесь храм должен быть уменьшен,
— площадка на улице Татищева вблизи «Екатеринбург Арены», напротив ЖК «Крылов»,
— территория Ново-Тихвинского монастыря в Зеленой роще. При этом будет создан церковный комплекс, а парк придется сделать публичным монастырским,
— площадка на перекрестке Белинского — Фурманова. Храм будет создавать красивый вид для тех, кто едет со стороны аэропорта Кольцово.
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