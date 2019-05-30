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Защитники сквера в Екатеринбурге отобрали 10 человек для переговоров

10:35, 30 Май 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Вместе с властью общественники будут обсуждать формат опроса и отбирать площадки под храм святой Екатерины, которые туда войдут.
Сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга» назвало десять представителей, которые войдут в рабочую группу по опросу о месте строительства храма святой Екатерины.

В список попали юрист Ксения Бакланова, представитель сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина, архитектор Полина Иванова, кандидат философских наук Константин Киселев, директор независимого исследовательского центра социальных технологий «Оптима» Наталья Маликова, доктор исторических наук Алексей Мосин, общественник Дмитрий Москвин, член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова, доктор сельскохозяйственных наук Татьяна Сродных, радиоведущий Александр Цариков.

«Очень надеемся на конструктивный разговор. И обязательно постараемся освещать все происходящее», — добавили «Парки и скверы Екатеринбурга.
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28 мая гордума Екатеринбурга сообщила, что начала формировать рабочую группу по строительству храма святой Екатерины. В обсуждении площадки будут участвовать по одному представителю от каждой из восьми постоянных комиссий. К ним присоединится представитель общественной палаты, избиркома, свердловского отделения союза архитекторов, два человека от РПЦ, представитель ООО «Храм святой Екатерины» и до пяти человек от сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга». По итогам обсуждения они должны выбрать одну или несколько площадок из предложенных 48 вариантов.
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Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Скверная история, Екатеринбург, опрос, рабочая группа, сквер у Драмтеатра
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