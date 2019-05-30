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В выходные перекроют мосты у «Калины», на Щербакова и Смазчиков

14:45, 30 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Ремонты затянутся на все лето.

Ночью с 1 на 2 июня в Екатеринбурге перекроют мост на Щербакова. Сначала рабочие будут ремонтировать половину путепровода в сторону Химмаша, затем с 15 июля — в обратном направлении. Во время ремонта троллейбусов № 1 и № 6 будет на 12 машин меньше.

Также с 1 июня до 21 августа дорожники займутся реконструкцией моста через трамвайные пути на Смазчиков. До 14 июля они будут приводить в порядок путепровод в сторону Пионерского, а затем до 21 августа — в обратную. Во время ограничений транспорт сможет ездить только по одной полосе в каждую сторону на обоих мостах.

Кроме того, 2 июня, с 00:00 до 04:00 закроют мост на Комсомольской у концерна «Калина». В течение четырех часов там будут испытывать мостовые сооружения, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Водителям советуют объезжать по сибирскому тракту, Малышева, Восточной и Комсомольской. ЕТВ составил карту, чтобы вы точно знали, где перекроют мосты:

За чертой зелени
Полина Иванова, спасшая от разрушения Белую башню, размышляет о сквере.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, ремонт дорог, Ремонт, дороги, Администрация Екатеринбурга, Свердловская область
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