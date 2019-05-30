В Екатеринбурге на табло для транспорта потратят 1,5 миллиона

,

,





Современные табло для трамваев появятся на остановках « ДК Лаврова», « Таганский ряд» ( два табло), Татищева ( два), « Уралкабель», « Вечный огонь», « УНЦ» ( Академгородок). РАсписание автобусов можно будет посмотреть на остановках « УНЦ» ( Академгородок), « Уралкабель», « Горбольница № 6» ( два), « Площадь Коммунаров». На табло , оснащенном GPRS, будет семь строк. Подрядчика должны выбрать до 14 июня , а табло установят в течении месяца после объявления победителя.





, через которые проходят больше четырех-шести маршрутов и много пассажиров. Именно поэтому первый тестовый образец появился в 2017 году на площади Труда.

Информационные табло появляются в первую очередь на тех остановкахчерез которые проходят больше четырех-шести маршрутов и много пассажиров. Именно поэтому первый тестовый образец появился в 2017 году на площади Труда.

Мэрия Екатеринбурга купит 11 электронных таблочтобы показывать расписание трамваев и троллейбусов. На эти нужны власти потратят 1,5 миллиона рублейговорится на сайте госзакупок.