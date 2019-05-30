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В Екатеринбурге на табло для транспорта потратят 1,5 миллиона

17:02, 30 Май 2019
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Фото: Марина Сухогузова, ЕТВ
Этим летом появятся 11 новых экранов.
Мэрия Екатеринбурга купит 11 электронных табло, чтобы показывать расписание трамваев и троллейбусов. На эти нужны власти потратят 1,5 миллиона рублей, говорится на сайте госзакупок.

Современные табло для трамваев появятся на остановках «ДК Лаврова», «Таганский ряд» (два табло), Татищева (два), «Уралкабель», «Вечный огонь», «УНЦ» (Академгородок). РАсписание автобусов можно будет посмотреть на остановках «УНЦ» (Академгородок), «Уралкабель», «Горбольница № 6» (два), «Площадь Коммунаров». На табло, оснащенном GPRS, будет семь строк. Подрядчика должны выбрать до 14 июня, а табло установят в течении месяца после объявления победителя.

Информационные табло появляются в первую очередь на тех остановках, через которые проходят больше четырех-шести маршрутов и много пассажиров. Именно поэтому первый тестовый образец появился в 2017 году на площади Труда.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, трамвай, автобус, табло, Екатеринбург
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