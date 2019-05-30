ЕТК нашла 28 повреждений во время первого этапа опрессовок

Екатеринбургская теплосетевая компания отчиталась о первом этапе опрессовок. Он проходил с 27 по 30 мая. Во время работ специалисты обнаружили 28 повреждений. Их зафиксировали на Блюхера, Луначарского, Чапаева, Чайковского, Громова, Белореченской, Ясной, Волгоградской, Бардина, Онуфриева и Строителей.

Еще на четырех улицах вода разлилась по асфальту. Это произошло на Красноармейской, Серафимы Дерябиной, Викулова и Пехотинцев. Работники ЕТК уже начали латать дыры. Также в ходе опрессовок пострадали четыре автомобиля. Владельцам пообещали возместить ущерб.

Напомним, впереди у екатеринбуржцев еще два этапа опрессовок. Следующий запланировали на 2–4 июля. ЕТВ рассказывал, почему в Екатеринбурге часто рвутся трубы. Подробности здесь.