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ЕТК нашла 28 повреждений во время первого этапа опрессовок

09:43, 30 Май 2019
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Фото: pixabay
Специалисты уже начали латать дыры.

Екатеринбургская теплосетевая компания отчиталась о первом этапе опрессовок. Он проходил с 27 по 30 мая. Во время работ специалисты обнаружили 28 повреждений. Их зафиксировали на Блюхера, Луначарского, Чапаева, Чайковского, Громова, Белореченской, Ясной, Волгоградской, Бардина, Онуфриева и Строителей.

Еще на четырех улицах вода разлилась по асфальту. Это произошло на Красноармейской, Серафимы Дерябиной, Викулова и Пехотинцев. Работники ЕТК уже начали латать дыры. Также в ходе опрессовок пострадали четыре автомобиля. Владельцам пообещали возместить ущерб.

Напомним, впереди у екатеринбуржцев еще два этапа опрессовок. Следующий запланировали на 2–4 июля. ЕТВ рассказывал, почему в Екатеринбурге часто рвутся трубы. Подробности здесь.

За чертой зелени
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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, опрессовки, ЕТК, Свердловская область , трубы, Екатеринбург
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