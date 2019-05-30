Екатеринбуржцы больше всех в стране презирают москвичей

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Москвичей не любят за то , что все деньги страны сосредоточены в их городе ( 56%), за высокомерие ( 24%), лень ( 12%) и ненависть к людям из других регионов ( 8%). В то же время п ереехать в Москву хотят 67% жителей России , из-за больших возможностей





Жители Екатеринбурга больше всего в России не любят москвичей. Уральская столица заняла первое место среди городов Россиикоторые хуже всего относятся к Москвесообщает агентство Zoom Market.