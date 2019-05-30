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Екатеринбуржцы больше всех в стране презирают москвичей

16:25, 30 Май 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Столицу не любят за то, что все деньги страны сосредоточены там.
Жители Екатеринбурга больше всего в России не любят москвичей. Уральская столица заняла первое место среди городов России, которые хуже всего относятся к Москве, сообщает агентство Zoom Market.

Москвичей не любят за то, что все деньги страны сосредоточены в их городе (56%), за высокомерие (24%), лень (12%) и ненависть к людям из других регионов (8%). В то же время переехать в Москву хотят 67% жителей России, из-за больших возможностей

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, ненависть, Москва, Екатеринбург
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