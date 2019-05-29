Стало известно, когда достроят конгресс-холл в Екатеринбурге
10:05, 29 Май 2019
В июле на площадке должен пройти саммит GMIS, на который ждут приезда Владимира Путина.
Конгресс-холл, в котором пройдет глобальный саммит производства и индустриализации GMIS, достроят 15–17 июня. Об этом по итогам встречи с министром промышленности Денисом Мантуровым заявил губернатор Евгений Куйвашев. «Прилагаем много усилий, чтобы вовремя сдать его в эксплуатацию», — написал глава региона на своей странице в Instagram.
Конгресс-холл — пятый объект МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Общая площадь центра более 40 тысяч квадратных метров. Зал-трансформер сможет вместить шесть тысяч зрителей. Первым деловым мероприятием, которое примет новое здание, станет глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) — в июле. В 2019 году здесь пройдет игра КВН «Встреча выпускников» и чемпионат мира по боксу среди мужчин под эгидой Международной ассоциации бокса (AIBA). Первый концерт в конгресс-холле запланирован на 30 августа. На нем выступят Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Билет в последний ряд можно купить за 4,9 тысячи рублей, а в VIP-партер за 39 тысяч.
ЕТВ подробно рассказывал, как устроен конгресс-холл, смотрите здесь.
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