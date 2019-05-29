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Мост на ЖБИ перекрыли из-за выпавшего из трамвая пассажира

17:50, 29 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Мужчину увезли в больницу.
Малышевский мост на ЖБИ перекрыли из-за выпавшего из трамвая екатеринбуржца. Мужчина вместе с двумя дочками выходил на остановке, запнулся и упал. Корреспондент ЕТВ с места событий сообщает, что он не был пьян. Движение трамваев было остановлено до приезда скорой. Мужчину госпитализировали в больницу.

UPD: Движение по посту возобновили спустя 25 минут. Пробка образовалась от гостиницы «Исеть».

Мы вели прямую трансляцию с Малышевского моста, на котором регулярно возникают пробки.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Екатеринбург, ЖБИ
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