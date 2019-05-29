Мост на ЖБИ перекрыли из-за выпавшего из трамвая пассажира

Мужчина вместе с двумя дочками выходил на остановке , запнулся и упал. Корреспондент ЕТВ с места событий сообщает , что он не был пьян. Движение трамваев было остановлено до приезда скорой. Мужчину госпитализировали в больницу.



UPD: Движение по посту возобновили спустя 25 минут. Пробка образовалась от гостиницы « Исеть».

Мы вели прямую трансляцию с Малышевского моста , на котором регулярно возникают пробки.

Малышевский мост на ЖБИ перекрыли из-за выпавшего из трамвая екатеринбуржца.