Мэрия открестилась от нового пресс-секретаря Высокинского

Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка отказалась признать победу Вадима Аверьянова в борьбе за пост пресс-секретаря Александра Высокинского. Еще 27 мая на сайте мэрии появилась новость, из которой следует, что вопрос уже решен. По словам Куземки, Аверьянов лишь лидирует в голосовании, а решающее слово будет все равно за Высокинским.

«Мы должны были по закону опубликовать результаты двух этапов конкурса — мы их опубликовали. По сумме баллов Вадим Юрьевич действительно лидирует. Но впереди еще собеседование с конкурсной комиссией и ее председателем — главой города Александром Высокинским. Разумеется, окончательное решение за ним, ему же работать потом со своим пресс-атташе», — цитирует ЕАН вице-мэра Екатерину Куземку.