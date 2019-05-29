Мэрия открестилась от нового пресс-секретаря Высокинского
11:56, 29 Май 2019
Вице-мэр Екатерина Куземка оспорила победу Вадима Аверьянова.
Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка отказалась признать победу Вадима Аверьянова в борьбе за пост пресс-секретаря Александра Высокинского. Еще 27 мая на сайте мэрии появилась новость, из которой следует, что вопрос уже решен. По словам Куземки, Аверьянов лишь лидирует в голосовании, а решающее слово будет все равно за Высокинским.
«Мы должны были по закону опубликовать результаты двух этапов конкурса — мы их опубликовали. По сумме баллов Вадим Юрьевич действительно лидирует. Но впереди еще собеседование с конкурсной комиссией и ее председателем — главой города Александром Высокинским. Разумеется, окончательное решение за ним, ему же работать потом со своим пресс-атташе», — цитирует ЕАН вице-мэра Екатерину Куземку.
Предыдущий пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов покинул свой пост в марте 2019 года, позже в горадминистрации появились две ставки — личного пресс-секретаря Александра Высокинского и пресс-секретаря мэрии. Последнюю должность заняла Виктория Мкртчян.
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