Храм святой Екатерины предложили поставить вместо СИЗО

Мэрия Екатеринбурга добавила пять площадок к списку мест под храм святой Екатерины , которые предложили горожане. Всего уже поступило почти девять тысяч заявок. Так , екатеринбуржцы решили , что собор можно построить на месте СИЗО по Репина , 4 , в Шувакинском лесопарке , в районе 9 больницы. Кроме того , горожане посчитали , что хорошими площадками под храм святой Екатерины будут Мельзавод и Ботанику.

Сбор мнений продолжат до 11:00 30 мая. Варианты все еще можно отправить через официальную приемную на официальном сайте , сообщили в пресс-службе мэрии. Нужно только указать имя , телефон и почту для обратной связи. В теме пишите: « Предложения по площадке для строительства храма Святой Екатерины». После сбора вариантов , должен состояться опрос , который наконец определит , где должен стоять собор.



