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Храм святой Екатерины предложили поставить вместо СИЗО

17:12, 29 Май 2019
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Фото: проектная документация
В список мест под собор добавилось еще четыре варианта. Завтра подведение итогов.
Мэрия Екатеринбурга добавила пять площадок к списку мест под храм святой Екатерины, которые предложили горожане. Всего уже поступило почти девять тысяч заявок. Так, екатеринбуржцы решили, что собор можно построить на месте СИЗО по Репина, 4, в Шувакинском лесопарке, в районе 9 больницы. Кроме того, горожане посчитали, что хорошими площадками под храм святой Екатерины будут Мельзавод и Ботанику.

Сбор мнений продолжат до 11:00 30 мая. Варианты все еще можно отправить через официальную приемную на официальном сайте, сообщили в пресс-службе мэрии. Нужно только указать имя, телефон и почту для обратной связи. В теме пишите: «Предложения по площадке для строительства храма Святой Екатерины». После сбора вариантов, должен состояться опрос, который наконец определит, где должен стоять собор.

ЕТВ уже отмечал 48 площадок, где могут поставить храм святой Екатерины:
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Скверная история, сквер у Драмтеатра, СИЗО, Екатеринбург, храм Святой Екатерины
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