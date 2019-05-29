ЕТК рассказала, почему прорвало трубы на Красноармейской и Викулова

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Владельцам поврежденных авто возместят ущерб — объекты ЕТК застрахованы , отметили в пресс-службе компании. Также горожане увидели повреждения на улицах Красноармейской и Викулова.





Прорывы труб — это контролируемый процесс , заверили в ЕТК. Иначе слабые места никак не выявить , а городу нужно готовиться к зиме.

Екатеринбургская теплосетевая компания рассказалакак проходит первый этап опрессовокначавшийся в понедельник. Во вторую ночь гидравлических испытаний из-за прорывов труб и вырвавшегося из них кипятка пострадали три машины на улице Серафимы Дерябиной.