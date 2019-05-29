ЕТК рассказала, почему прорвало трубы на Красноармейской и Викулова
08:50, 29 Май 2019
Энергетики проводят опрессовки, чтобы выявить слабые места.
Екатеринбургская теплосетевая компания рассказала, как проходит первый этап опрессовок, начавшийся в понедельник. Во вторую ночь гидравлических испытаний из-за прорывов труб и вырвавшегося из них кипятка пострадали три машины на улице Серафимы Дерябиной.
Владельцам поврежденных авто возместят ущерб — объекты ЕТК застрахованы, отметили в пресс-службе компании. Также горожане увидели повреждения на улицах Красноармейской и Викулова.
Прорывы труб — это контролируемый процесс, заверили в ЕТК. Иначе слабые места никак не выявить, а городу нужно готовиться к зиме.
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