Екатеринбург попал в топ-5 городов с самой большой средней жилплощадью

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Самый большой средний метраж нашли у квартир , конечно , в Москве: в новостройках — 70,1 квадратного метра , а на вторичном рынке — 61,4. В Санкт-Петербурге , который оказался на втором месте рейтинга , другое соотношение: 70,8 и 52,3.





Также впереди Екатеринбурга в рейтинге самых больших средних площадей , выставленных на продажу , оказались Тюмень ( 58,8 квадратного метра) и Казань ( 58,3 квадратного метра). После Екатеринбурга идут Иркутск , Самара , Челябинск и Новосибирск.

Екатеринбург вошел в список из 13 российских городовгде самые большие средние площади жилья. При этом они увеличились за год на 5%, тогда как в среднем по стране — только на 2%. Средняя квартира в новостройке в уральской столице занимает 56,9 квадратного метраа на вторичном рынке немногим больше — 58,5 квадратаподсчитали аналитики Avito. Средняя квартира по Екатеринбургу занимает 58,1 квадратного метра. Это пятый результат по России.