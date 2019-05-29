Екатеринбург попал в топ-5 городов с самой большой средней жилплощадью
13:17, 29 Май 2019
Уральскую столицу по квадратным метрам опередили Москва, Санкт-Петербург, Тюмень и Казань.
Екатеринбург вошел в список из 13 российских городов, где самые большие средние площади жилья. При этом они увеличились за год на 5%, тогда как в среднем по стране — только на 2%. Средняя квартира в новостройке в уральской столице занимает 56,9 квадратного метра, а на вторичном рынке немногим больше — 58,5 квадрата, подсчитали аналитики Avito. Средняя квартира по Екатеринбургу занимает 58,1 квадратного метра. Это пятый результат по России.
Самый большой средний метраж нашли у квартир, конечно, в Москве: в новостройках — 70,1 квадратного метра, а на вторичном рынке — 61,4. В Санкт-Петербурге, который оказался на втором месте рейтинга, другое соотношение: 70,8 и 52,3.
Также впереди Екатеринбурга в рейтинге самых больших средних площадей, выставленных на продажу, оказались Тюмень (58,8 квадратного метра) и Казань (58,3 квадратного метра). После Екатеринбурга идут Иркутск, Самара, Челябинск и Новосибирск.
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