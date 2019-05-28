В Екатеринбурге роддом ГКБ №40 закроют на две недели из-за ремонта

Екатеринбургский роддом в городской клинической больнице № 40 закроют на две недели с 10 по 23 июня. В это время там будут делать косметический ремонт. На пятом этаже здания проведут дезинфекцию служебных и лечебных помещений, среди которых дородовое, родовое и послеродовое отделение, комнаты для персонала, справочная, выписная, буфеты, сообщили ЕТВ в пресс-службе ГКБ № 40. Также рабочие отремонтируют операционные, заменят несколько душевых.

Пока помещения будут приводить в порядок, в приемном покое не станут проводить консультации. Женщин направят в другие родильные дома. Точные адреса укажут в направлениях. Роддом ГКБ № 40 планируют открыть 24 июня.

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