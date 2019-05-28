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Метро Екатеринбурга возьмет полмиллиарда в кредит

18:45, 28 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Деньги потратят на оплату новых составов.

Екатеринбургский метрополитен возьмет кредит в 486 миллионов рублей на покупку новых вагонов. Лот на открытие кредитной линии появился на портале Госзакупок. Метрополитен должен вернут деньги до 31 декабря 2017 года. За предоставление кредита придется доплатить 234 миллиона рублей

С 15 мая проезд в метро Екатеринбурга подорожал до 32 рублей. В тариф включили инвестиционную составляющую, чтобы оплатить закупку и ремонт 11 составов. В апреле метро представило два новых поезда, которые закупили у «Метровагонмаш». Деньги за них должны выплатить до 30 сентября. Возможно, сумму кредита потратят именно на них.

К 300-летию Екатеринбурга метро должно получить 12 новых станций. На проектирование и строительство потребуется 76 миллиардов рублей. ЕТВ подробно разбирался, возможно ли успеть перекопать город за три года.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Екатеринбург, метро, деньги, кредит
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