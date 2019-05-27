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В Екатеринбурге на месте снесенной телебашни активизировались рабочие

16:27, 27 Май 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Сейчас для будущей Ледовой арены вбивают пробные сваи. Когда начнется строительство — неизвестно.

На месте снесенной екатеринбургской телебашни, где должны построить Ледовую арену, появились рабочие. Сейчас на площадке проводят пробные испытания свай и комплексные геологические работы. Это подготовительный этап к строительству арены, уточнили в пресс-службе УГМК. В компании отказались говорить, когда начнется реальное строительство. «Все идет по плану», — подчеркнули в УГМК.

Ледовая арена обойдется в 140 миллионов евро. Комплекс обещали возвести к 2022 году. Недавно президент УГМК Андрей Козицын говорил, что строительство займет два с половиной года. Общая вместимость спортивной площадки составит 12 тысяч человек, а концертной — 15 тысяч. Возведение Ледовой арены подразумевает и благоустройство прилегающей территории.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, строительство, Екатеринбург, Ледовая арена
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