В Екатеринбург снова пришли опрессовки

Екатеринбуржцам снова придется пережить опрессовки. Первый этап пройдет с 27 по 30 мая, сообщили ЕТВ в пресс-службе ЕТК. В понедельник, 27 мая, с 23:00 до 07:00 вторника, 28 мая, энергетики будут испытывать трубы квартальных и распределительных теплосетей. В среду и в четверг, 29 и 30 мая, с 00:00 до 06:00 испытания пройдут уже на магистральных и распределительных теплосетях.

Во время опрессовок екатеринбуржцев оставят без горячей воды. Но температуру воды понизят до 40 градусов уже до начала испытаний. Владельцам зданий напоминают, что необходимо отключить системы отопления, вентиляции и подачи горячей воды.

Напомним, в следующий раз испытания труб пройдут со 2 по 4 июля, а затем с 13 по 15 августа.