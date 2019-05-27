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В Екатеринбург снова пришли опрессовки

14:47, 27 Май 2019
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Фото: pixabay
В последние майские дни горожане останутся без горячей воды.

Екатеринбуржцам снова придется пережить опрессовки. Первый этап пройдет с 27 по 30 мая, сообщили ЕТВ в пресс-службе ЕТК. В понедельник, 27 мая, с 23:00 до 07:00 вторника, 28 мая, энергетики будут испытывать трубы квартальных и распределительных теплосетей. В среду и в четверг, 29 и 30 мая, с 00:00 до 06:00 испытания пройдут уже на магистральных и распределительных теплосетях.

Во время опрессовок екатеринбуржцев оставят без горячей воды. Но температуру воды понизят до 40 градусов уже до начала испытаний. Владельцам зданий напоминают, что необходимо отключить системы отопления, вентиляции и подачи горячей воды.

Напомним, в следующий раз испытания труб пройдут со 2 по 4 июля, а затем с 13 по 15 августа.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, горячая вода, ЕТК, вода, опрессовки, Екатеринбург
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