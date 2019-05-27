С ветерком! В Екатеринбург вернулась теплая весна

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Вторник , 28 мая , ничем не будет отличаться от понедельника — те же +24 градуса днем , тот же ветер скоростью 4,5 метра в секунду. Только облачно , а так — один в один. В среду , 29 мая , станет чуть прохладнее , до +22 градусов , а ветер поменяет свое направление на северо-западное. И все так же без осадков.





В четверг , 30 мая , ветер чуть стихнет — до двух метров в секунду , температура останется на уровне +22 градусов. Дождя не ожидается , как и в пятницу , 31 мая. В последний рабочий день на этой неделе синоптики снова обещают сильный ветер ( до 4,5 метра в секунду) и облачность. Температура воздуха поднимется до +24 градусов.

В Екатеринбург вернулось теплои даже могучие опрессовкипервый этап — с 26 по 30 мая) не смогут испортить радостного ощущения приближающегося лета. Понедельник27 маявстретит горожан бодрящим +16 градусамно к обеду потеплеет до +24. Будет дуть сильный ветер — до 4,5 метра в секунду в юго-западном направлении. Синоптики прогнозируют небольшой дождь к вечеру.