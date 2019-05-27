С ветерком! В Екатеринбург вернулась теплая весна
08:10, 27 Май 2019
Погода в последнюю неделю мая будет очень приятной.
В Екатеринбург вернулось тепло, и даже могучие опрессовки (первый этап — с 26 по 30 мая) не смогут испортить радостного ощущения приближающегося лета. Понедельник, 27 мая, встретит горожан бодрящим +16 градусам, но к обеду потеплеет до +24. Будет дуть сильный ветер — до 4,5 метра в секунду в юго-западном направлении. Синоптики прогнозируют небольшой дождь к вечеру.
Вторник, 28 мая, ничем не будет отличаться от понедельника — те же +24 градуса днем, тот же ветер скоростью 4,5 метра в секунду. Только облачно, а так — один в один. В среду, 29 мая, станет чуть прохладнее, до +22 градусов, а ветер поменяет свое направление на северо-западное. И все так же без осадков.
В четверг, 30 мая, ветер чуть стихнет — до двух метров в секунду, температура останется на уровне +22 градусов. Дождя не ожидается, как и в пятницу, 31 мая. В последний рабочий день на этой неделе синоптики снова обещают сильный ветер (до 4,5 метра в секунду) и облачность. Температура воздуха поднимется до +24 градусов.
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