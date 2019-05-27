Мэрия Екатеринбурга опубликовала 48 площадок под храм святой Екатерины
17:58, 27 Май 2019
Всего горожане оставили восемь тысяч заявок.
Мэрия Екатеринбурга опубликовала 48 вариантов мест под храм святой Екатерины, которые предложили горожане. Всего поступило восемь тысяч заявок, дублирующие варианты были исключены.
1. Пустырь на перекрестке ул. Белинского-Фурманова
1. Пустырь на перекрестке ул. Белинского-Фурманова
2. ул. Куйбышева, 36, недострой гостиницы «Дели»
3. Пустырь за Макаровским мостом
4. Площадь 1905 года
5. На Малом Конном полуострове
6. Территория завода Уралкабель на ул. Татищева
7. Заброшенная больница у КСК «Уралец» на 8 Марта
8. На месте снесенной телебашни
9. Площадь Труда
10. На месте катка и парковки за башней «Исеть»
11. Площадь Обороны
12. Бывший Уральский приборостроительный завод
13. Напротив сквера, недостроенное здание (где планируется построить дом).
14. На территории завода ЖБИ
15. Метеогорка
16. В районе плотины на Уктусе
Идеальный кандидат
Что ждет избирателей и кандидатов в Серовском округе.
17. Район ЖБИ
18. «Храм на воде», бывшее расположение
19. Академический район
20. На Синих Камнях, по адресу — Хрустальная, 49.
21. Остров Баран
22. На месте недостроя на Бориса Ельцина
23. Горького, 17 (бывший приборостроительный завод)
24. В сквере у Драмтеатра
25. Ремонт Собора Успения Пресвятой Богородицы на ул. Кирова 65.
26. В акватории за Макаровским мостом.
27. В районе Олимпийской набережной, в сквере за СК «Динамо», в районе улицы Николая Никонова
28. Район Южного автовокзала.
29. Зеленая роща.
30. Радищева — Добролюбова
31. В районе улицы Агриппины Полежаевой
32. В районе улицы Походной — поймы реки Патрушиха
18. «Храм на воде», бывшее расположение
19. Академический район
20. На Синих Камнях, по адресу — Хрустальная, 49.
21. Остров Баран
22. На месте недостроя на Бориса Ельцина
23. Горького, 17 (бывший приборостроительный завод)
24. В сквере у Драмтеатра
25. Ремонт Собора Успения Пресвятой Богородицы на ул. Кирова 65.
26. В акватории за Макаровским мостом.
27. В районе Олимпийской набережной, в сквере за СК «Динамо», в районе улицы Николая Никонова
28. Район Южного автовокзала.
29. Зеленая роща.
30. Радищева — Добролюбова
31. В районе улицы Агриппины Полежаевой
32. В районе улицы Походной — поймы реки Патрушиха
В последние выходные мая на дорогах поймали 150 пьяных свердловчан
Нарушителям грозят штрафы и лишение прав.
33. По улице Нагорной в Верх-Исетском районе
34. Химмаш
35. В районе улицы Татищева
36. Широкая речка перед ЖК «Мичуринский»
37. Вторчермет
38. Синие камни
39. Солнечный
40. Эльмаш
41. Вместо памятника Свердлову
42. Малышева, 53
43. Челюскинцев-Папанина
44. Крауля-Токарей
45. Ленина-Восточная_Малышева
46. Кольцовский тракт
47. Сортировка
48. ЭКСПО
34. Химмаш
35. В районе улицы Татищева
36. Широкая речка перед ЖК «Мичуринский»
37. Вторчермет
38. Синие камни
39. Солнечный
40. Эльмаш
41. Вместо памятника Свердлову
42. Малышева, 53
43. Челюскинцев-Папанина
44. Крауля-Токарей
45. Ленина-Восточная_Малышева
46. Кольцовский тракт
47. Сортировка
48. ЭКСПО
Для удобства мы отметили все варианты на карте:
В Екатеринбурге на месте снесенной телебашни активизировались рабочие
Сейчас для будущей Ледовой арены вбивают пробные сваи. Когда начнется строительство — неизвестно.
Сбор мнений продолжат до 30 мая. Варианты все еще можно отправить через официальную приемную на официальном сайте, сообщили в пресс-службе мэрии. Нужно только указать имя, телефон и почту для обратной связи. В теме пишите: «Предложения по площадке для строительства храма Святой Екатерины». После сбора вариантов, должен состояться опрос, который наконец определит, где должен стоять собор.
Уральский архитектор нарисовал стеклянный храм святой Екатерины
Ранее Иван Чирков предлагал свою концепцию для строительства на улице Папанина.
Новое и интересное
Эффект протеста
Городские истории
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
На сцене
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
Ольга Славникова: «Что-то будет!»