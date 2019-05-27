Активисты потребовали вернуть скверу у Драмтеатра статус зеленой зоны
11:35, 27 Май 2019
Зимой депутаты гордумы Екатеринбурга разрешили строить религиозные объекты в парке на Октябрьской площади.
В группе общественного движения «Парки и скверы» появилось заявление, составленное после продолжительных протестов в сквере у Драмтеатра из-за строительства храма святой Екатерины. Главным требованием, обозначенном в посте активистов, стал полный запрет строительства в рекреационных зонах.
«Парки и скверы необходимо развивать и увеличивать их площадь. Город Екатеринбург стоит на последних строчках рейтинга по экологии в стране. Уничтожение сквера в центре недопустимо. Жители имеют полное право на благоприятную окружающую среду!» — говорится в заявлении, опубликованном в «Парках и скверах».
Также активисты потребовали перевести земли сквера у Драмтеатра обратно в статус «парка» и создать там охраняемую природную территорию. В феврале депутаты гордумы сменили этот статус на «земли религиозного значения», чтобы сделать легитимным строительство там храма.
Кроме того, в посте, опубликованном в группе «Парки и скверы», появилось требование увеличить количество зеленых зон в каждом районе «до жизненно необходимых».
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