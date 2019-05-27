Главная «ЕТВ»НовостиГород

Активисты потребовали вернуть скверу у Драмтеатра статус зеленой зоны

11:35, 27 Май 2019
dsc_0176a.jpg
Фото: ЕТВ
Зимой депутаты гордумы Екатеринбурга разрешили строить религиозные объекты в парке на Октябрьской площади.
В группе общественного движения «Парки и скверы» появилось заявление, составленное после продолжительных протестов в сквере у Драмтеатра из-за строительства храма святой Екатерины. Главным требованием, обозначенном в посте активистов, стал полный запрет строительства в рекреационных зонах.

«Парки и скверы необходимо развивать и увеличивать их площадь. Город Екатеринбург стоит на последних строчках рейтинга по экологии в стране. Уничтожение сквера в центре недопустимо. Жители имеют полное право на благоприятную окружающую среду!» — говорится в заявлении, опубликованном в «Парках и скверах».

Также активисты потребовали перевести земли сквера у Драмтеатра обратно в статус «парка» и создать там охраняемую природную территорию. В феврале депутаты гордумы сменили этот статус на «земли религиозного значения», чтобы сделать легитимным строительство там храма.

Кроме того, в посте, опубликованном в группе «Парки и скверы», появилось требование увеличить количество зеленых зон в каждом районе «до жизненно необходимых».
Идеальный кандидат
Что ждет избирателей и кандидатов в Серовском округе.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Марина Сухогузова
Что вы думаете о материале «Активисты потребовали вернуть скверу у Драмтеатра статус зеленой зоны»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, Скверная история, храм Святой Екатерины, сквер у Драмтеатра, протест, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Эффект протеста
Городские истории
Эффект протеста
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
На сцене
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
От Валентины Макаровой
Ольга Славникова: «Что-то будет!»
31 мая в 19:30
С Ольга Славникова