Активисты потребовали вернуть скверу у Драмтеатра статус зеленой зоны

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« Парки и скверы необходимо развивать и увеличивать их площадь. Город Екатеринбург стоит на последних строчках рейтинга по экологии в стране. Уничтожение сквера в центре недопустимо. Жители имеют полное право на благоприятную окружающую среду!» — говорится в заявлении , опубликованном в « Парках и скверах».







« парка» и создать там охраняемую природную территорию. В феврале депутаты гордумы « земли религиозного значения», чтобы сделать легитимным строительство там храма. Также активисты потребовали перевести земли сквера у Драмтеатра обратно в статуспарка» и создать там охраняемую природную территорию. В феврале депутаты гордумы сменили этот статус наземли религиозного значения», чтобы сделать легитимным строительство там храма.





Кроме того , в посте , опубликованном в группе « Парки и скверы», появилось требование увеличить количество зеленых зон в каждом районе « до жизненно необходимых».

В группе общественного движенияПарки и скверы» появилось заявлениесоставленное после продолжительных протестов в сквере у Драмтеатра из-за строительства храма святой Екатерины. Главным требованиемобозначенном в посте активистовстал полный запрет строительства в рекреационных зонах.