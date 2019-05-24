В Екатеринбурге на месяц перекроют переулок Сосновый
16:48, 24 Май 2019
Специалисты «Водоканала» будут прокладывать трубы.
Екатеринбуржцы месяц не смогут проехать по переулку Сосновый. С 27 мая там начнут строить трубопровод. Эпицентр работ расположится в районе дома 1-а.
В мэрии Екатеринбурга рассказали, что работы продлятся месяц, до 27 июня. Все это время автомобилистам придется объезжать зону работ по соседним улицам Кировградской, Народного фронта, Уральских рабочих и Бакинских комиссаров.
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