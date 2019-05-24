В Екатеринбурге на месяц перекроют переулок Сосновый

Екатеринбуржцы месяц не смогут проехать по переулку Сосновый. С 27 мая там начнут строить трубопровод. Эпицентр работ расположится в районе дома 1-а.

В мэрии Екатеринбурга рассказали, что работы продлятся месяц, до 27 июня. Все это время автомобилистам придется объезжать зону работ по соседним улицам Кировградской, Народного фронта, Уральских рабочих и Бакинских комиссаров.