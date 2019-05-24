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В Екатеринбурге на месяц перекроют переулок Сосновый

16:48, 24 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Специалисты «Водоканала» будут прокладывать трубы.

Екатеринбуржцы месяц не смогут проехать по переулку Сосновый. С 27 мая там начнут строить трубопровод. Эпицентр работ расположится в районе дома 1-а.

В мэрии Екатеринбурга рассказали, что работы продлятся месяц, до 27 июня. Все это время автомобилистам придется объезжать зону работ по соседним улицам Кировградской, Народного фронта, Уральских рабочих и Бакинских комиссаров.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, перекрытия, переулок Сосновый, Екатеринбург
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