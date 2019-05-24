Уральский бренд вышил хештег #мызасквер на свитшотах





« Комфортный теплый свитшот ручной работы с машинной вышивкой в области сердца хэштега #мызасквер в честь протестов в Екатеринбурге , против строительства храма», — говорится в описании товара.





Свитшот выпустили в пяти цветах: черном , синем , белом , зеленом и красном. Размерная сетка — от XS до XXL, чтобы точно подошел каждому из защитников сквера , и женщинам , и мужчинам.

Уральский бренд Unique выпустил свитшот в поддержку протестующих против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. На толстовке в области сердца вышит хештег протеста #мызасквер.