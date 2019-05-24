Уральский бренд вышил хештег #мызасквер на свитшотах
13:52, 24 Май 2019
«Протестную» толстовку выпустили в пяти цветах.
Уральский бренд Unique выпустил свитшот в поддержку протестующих против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. На толстовке в области сердца вышит хештег протеста #мызасквер.
Свитшот выпустили в пяти цветах: черном, синем, белом, зеленом и красном. Размерная сетка — от XS до XXL, чтобы точно подошел каждому из защитников сквера, и женщинам, и мужчинам.
«Комфортный теплый свитшот ручной работы с машинной вышивкой в области сердца хэштега #мызасквер в честь протестов в Екатеринбурге, против строительства храма», — говорится в описании товара.
Свитшот выпустили в пяти цветах: черном, синем, белом, зеленом и красном. Размерная сетка — от XS до XXL, чтобы точно подошел каждому из защитников сквера, и женщинам, и мужчинам.
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Фото: сайт бренда Unique
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