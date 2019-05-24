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Уральский бренд вышил хештег #мызасквер на свитшотах

13:52, 24 Май 2019
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Фото: clothesbyunique.com
«Протестную» толстовку выпустили в пяти цветах.
Уральский бренд Unique выпустил свитшот в поддержку протестующих против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. На толстовке в области сердца вышит хештег протеста #мызасквер.

«Комфортный теплый свитшот ручной работы с машинной вышивкой в области сердца хэштега #мызасквер в честь протестов в Екатеринбурге, против строительства храма», — говорится в описании товара.

Свитшот выпустили в пяти цветах: черном, синем, белом, зеленом и красном. Размерная сетка — от XS до XXL, чтобы точно подошел каждому из защитников сквера, и женщинам, и мужчинам.
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Фото: сайт бренда Unique

До этого дизайнер Дмитрий Фатхиев-Долохов объявил, что сделает 100 бесплатных значков «Скверу быть», а бренд «Земля» раздавал наклейки всем протестующим.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, Скверная история, храм Святой Екатерины, протест, сквер у Драмтеатра, сквер, Екатеринбург
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